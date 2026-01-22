عودة "الابن الضال" ترنت ألكساندر أرنولد .. حالة واحدة لتنازل ليفربول عن كبريائه وطريق ألمانيا قد يصلح كل ما أفسده ريال مدريد!

أحيانًا نلوم أحدهم على البقاء في "منطقة راحته" كثيرًا، مفضلين هؤلاء الذين يخوضون التجارب ويغامرون، بل ونصف الفئة الأولى بأنها "فاشلة" كونها لا تعرف سوى ما تفعله ولم تُختبر بشكل حقيقي في مكان جديد.

هذه شبه قاعدة فلطالما سمعنا "اخرج من منطقة راحتك وابحث عن تجارب جديدة" .. وهذا ما فعله الظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد في يونيو 2025، لكنه خسر الكثير من بعدها..

بعد سبعة أشهر من انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد، تزعم صحيفة "إل ناسيونال"، أن ألفارو أربيلوا؛ المدير الفني للفريق الإسباني، أخطر الظهير الإنجليزي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانضمام له في الميركاتو الصيفي 2026، في ظل عدم الحاجة لخدماته!

تبدو تلك المزاعم غير منطقية بعض الشيء، كون أربيلوا نفسه غير مستمر في قيادة ريال مدريد بالموسم المقبل، ما يعني أن قرار الراحلين والباقيين ليس في يده، لكن الحديث عن تفكير أرنولد نفسه في العودة من جديد لليفربول يبدو واقعيًا بعض الشيء..