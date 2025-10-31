Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

شهادة براءة من الخيانة؟ مُعلمة أرنولد تكشف موعد تعلمه الإسبانية قبل الانضمام لريال مدريد

بعض التكهنات أكدت أن أرنولد بدأ تعلم الإسبانية قبل إعلان رحيله عن ليفربول، وذلك لعلمه مسبقًا بالانضمام لريال واتفاقه بشكل كامل مع العملاق الإسباني وفقًا لبعض التقارير، ولكن مُعلمته أوضحت كل شيء!

تحدث مُعلمة ترنت ألكسندر-أرنولد عن اللحظة التي بدأ فيها تعلم اللغة الإسبانية قبل انتقاله الصيفي المثير إلى ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع ليفربول ورفضه فكرة التجديد.

 أنهى اللاعب الدولي الإنجليزي ارتباطه بليفربول الذي دام 20 عامًا بالانضمام إلى الفريق الملكي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني (10 ملايين يورو/11 مليون دولار) في يونيو، وأبهر مشجعي كرة القدم عندما تحدث اللغة بطلاقة خلال حفل تقديمه.

  • ألكسندر-أرنولد أذهل المشجعين بتحدثه الإسبانية خلال تقديمه لريال مدريد

    أمام حضور ضم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فاجأ ألكسندر-أرنولد مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عندما قال باللغة الإسبانية إن الانتقال إلى سانتياجو برنابيو هو "حلم أصبح حقيقة".

    وقال: "شكراً جزيلاً للرئيس فلورنتينو بيريز وريال مدريد على هذه الفرصة. التعاقد مع نادٍ مثل ريال مدريد لا يحدث كل يوم. إنه حلم أصبح حقيقة. أنا سعيد جداً وفخور بوجودي هنا. أنا متحمس لأظهر للنادي والمشجعين ما يمكنني فعله.

    أريد أن أريهم ما يمكنني فعله، أريد الفوز بالعديد من الألقاب، أن نكون أبطالاً، وأن نستمر في النمو والاستمتاع بكرة القدم مع أفضل اللاعبين في العالم".

  • أعلن لاعب المنتخب الإنجليزي أنه سيغادر ليفربول في مايو

    بعد أن أظهر إلمامًا مثاليًا باللغة، تساءل الكثيرون عن المدة التي كان ألكسندر-أرنولد يخطط فيها للانتقال إلى ريال مدريد قبل تأكيد الصفقة. أعلن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أنه سيغادر ليفربول عند انتهاء عقده في مايو، لكن ريال مدريد دفع لاحقًا رسومًا للريدز لإطلاق سراحه مبكرًا حتى يتمكن من تمثيلهم في كأس العالم للأندية.

    وأكد ألكسندر-أرنولد قراره بمغادرة ليفربول في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد 20 عامًا في نادي ليفربول لكرة القدم، حان الوقت الآن لأؤكد أنني سأغادر في نهاية الموسم. هذا هو أصعب قرار اتخذته في حياتي.

    لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأعيش أحلامي هنا ولن أنسى أبدًا اللحظات الخاصة التي حظيت بها معكم جميعًا. حبي لهذا النادي لن يموت أبدًا".

  • مدرسة اللغة الإسبانية الخاصة بأرنولد تكشف الحقيقة

    في مقطع فيديو على إنستجرام، كشفت سارة دوكي، معلمة اللغة الإسبانية لألكسندر أرنولد، أن المدافع يدرس اللغة منذ خمسة أشهر، مما يعني - إذا كان ذلك صحيحًا - أنه بدأ التعلم في 30 مايو فقط وليس قبل إعلانه رحيله عن ليفربول، مما يأتي بمثابة شهادة للبراءة من تهمة خيانة الريدز.

    وكتبت دوكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "5 أشهر. هذا كل ما استغرقه الأمر، لكنه لم يكن سهلاً.

    لم يكتف ترنت بتعلم اللغة الإسبانية. اختار أن يبدأ من الصفر، وأن يتحدث بشكل غير كامل، وأن يستمر في الحضور يومًا بعد يوم.

    عندما وقف على ذلك المنصة في مدريد وتحدث بهدوء ووضوح وصدق، لم يكن الأمر يتعلق بالطلاقة. كان الأمر يتعلق بالاحترام والشجاعة والرغبة الحقيقية في الانتماء.

    بصفتي مدربته اللغوية، كان ذلك اللحظة تعني كل شيء. لأن ما رأيته لم يكن مجرد لاعب يتحدث لغة أخرى، بل كان شخصًا ينمو ويتطور.

    "في كرة القدم، يمكن للكلمات أن تبني الثقة والتواصل والهوية. وهذا هو شكل الاحتراف الحقيقي."

  • مدافع ليفربول السابق يشرح سبب قراره دراسة اللغة الإسبانية

    أظهر ألكسندر-أرنولد مرة أخرى إتقانه للغة الإسبانية، وكشف عن تجربته في تعلم اللغة، قائلاً في الفيديو المصاحب على إنستجرام: "مرحباً، أنا ترينت. بدأت تعلم اللغة الإسبانية مع سارة قبل خمسة أشهر.

    لم أكن أتحدث الإسبانية من قبل. أردت تعلم اللغة للتواصل بشكل أفضل مع زملائي في الفريق ومدربي ومشجعي ريال مدريد - والتكيف بشكل أفضل مع الثقافة.

    أحب الدروس كثيرًا لأنها كانت تركز على كرة القدم. كانت المصطلحات التي كنا نتعلمها تتعلق بالمؤتمرات الصحفية والمقابلات والمفردات التي سأحتاجها للتواصل مع زملائي في الفريق يوميًا داخل النادي.

    "لقد ساعدني ذلك كثيرًا، واستمتعت حقًا بكل درس".

    قد يتلقى ترنت استقبالاً بارداً عند عودته إلى أنفيلد يوم الثلاثاء

    تأتي أنباء أن ألكسندر-أرنولد يتعلم اللغة الإسبانية منذ خمسة أشهر قبل عودته إلى ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. قد يتلقى خريج أكاديمية الريدز استقبالاً بارداً من جماهير أنفيلد، حيث يستعد مدربه، تشابي ألونسو، أيضاً لعودة عاطفية إلى ميرسيسايد. مثل ألونسو، مدرب ريال مدريد، ليفربول بين عامي 2004 و2009.

