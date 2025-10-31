شهادة براءة من الخيانة؟ مُعلمة أرنولد تكشف موعد تعلمه الإسبانية قبل الانضمام لريال مدريد

في مقطع فيديو على إنستجرام، كشفت سارة دوكي، معلمة اللغة الإسبانية لألكسندر أرنولد، أن المدافع يدرس اللغة منذ خمسة أشهر، مما يعني - إذا كان ذلك صحيحًا - أنه بدأ التعلم في 30 مايو فقط وليس قبل إعلانه رحيله عن ليفربول، مما يأتي بمثابة شهادة للبراءة من تهمة خيانة الريدز.

وكتبت دوكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "5 أشهر. هذا كل ما استغرقه الأمر، لكنه لم يكن سهلاً.

لم يكتف ترنت بتعلم اللغة الإسبانية. اختار أن يبدأ من الصفر، وأن يتحدث بشكل غير كامل، وأن يستمر في الحضور يومًا بعد يوم.

عندما وقف على ذلك المنصة في مدريد وتحدث بهدوء ووضوح وصدق، لم يكن الأمر يتعلق بالطلاقة. كان الأمر يتعلق بالاحترام والشجاعة والرغبة الحقيقية في الانتماء.

بصفتي مدربته اللغوية، كان ذلك اللحظة تعني كل شيء. لأن ما رأيته لم يكن مجرد لاعب يتحدث لغة أخرى، بل كان شخصًا ينمو ويتطور.

"في كرة القدم، يمكن للكلمات أن تبني الثقة والتواصل والهوية. وهذا هو شكل الاحتراف الحقيقي."