ما هو ترتيب هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ؟

ماجد عبد الله، ناصر الشمراني، عمر السومة وياسر القحطاني، تعرف على أبرز الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي منذ أن تم إنشائها عام 1976 وحتى الآن

يشتعل الصراع في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الحصول على اللقب وكتابة التاريخ وإمتاع الجماهير المتشوقة لكرة القدم، وبطبيعة الحال فإن متعة كرة القدم هي الأهداف، وكلما زادت الأهداف زادت المتعة، وهذا ما يتميز به الدوري السعودي الذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين والهدافين على مدار تاريخه.

بدأت أول نسخة فعلية من البطولة عام 1396 هجرياً، 1976 ميلادياً، بمسمى الدوري السعودي للمحترفين ثم تغير مسماه عام 1991 إلى دوري خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة والتي كانت بنظام المربع الذهبي بعد انتهاء مباريات الدوري لتحديد بطل النسخة، قبل أن تصبح بمسمى كأس الأمير محمد بن سلمان عام 2017 ليصبح بنظامه الحالي، ولتصبح ثانٍ أغلى مسابقة في القارة الآسيوية بأكملها لقيمتها التسويقية التي بلغت 473.7 مليون يورو،

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على الهدافين التاريخيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والأكثر تسجيلاً للأهداف على مدار المواسم السابقة، ومن هو الهداف التاريخي للبطولة منذ تنظيمها عام 1976 وحتى الآن؟ هذا ما سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية.