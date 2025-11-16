كشف نجم مانشستر سيتي السابق عن مدى تأثير التدريبات المكثفة للفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا في قراره بالابتعاد تمامًا عن كرة القدم الاحترافية، واختيار دراسة القانون في جامعة أكسفورد بدلاً من ذلك. يقول هان ويلهوفت-كينج، لاعب منتخب إنجلترا للشباب السابق، الذي كان يُتوقع له أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لم يعد يستمتع بهذه الرياضة وأراد مستقبلًا أكثر إرضاءً بعيدًا عن كرة القدم.
تدريبات جوارديولا ساهمت في ذلك .. كواليس ابتعاد لاعب مانشستر سيتي السابق عن كرة القدم واتجاهه لدراسة القانون!
صعود ويلهوفت-كينج في عالم كرة القدم ونهايته المفاجئة
قرار ويلهوفت-كينج بالتخلي عن كرة القدم في سن 19 عامًا فقط كان بمثابة صدمة لأولئك الذين تابعوا تطوره عن كثب. قضى لاعب الوسط أكثر من عقد من الزمن في أكاديمية توتنهام هوتسبير قبل أن ينضم إلى فريق مانشستر سيتي تحت 21 عامًا في عام 2024، حيث بدا أن مساره المهني موجه نحو كرة القدم في الفريق الأول. تدرب على يد أيقونة الدوري الإنجليزي الممتاز يايا توريه، وتدرب مع فريق توتنهام بقيادة أنطونيو كونتي، وأصبح جزءًا من مجموعة تدريب الفريق الأول في مانشستر سيتي.
لكن مسيرته لم تسر على نحو سلس. فقد عرقلت سلسلة من الإصابات، بما في ذلك انتكاسة طويلة بعد وصوله إلى إيتيهاد، زخمه وجعلته يشعر بإحباط متزايد بسبب الطبيعة المتقطعة لتطوره. على الرغم من حصوله على مشاركات مع منتخب إنجلترا للشباب والعمل جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، لم يجد أبدًا الإيقاع الثابت اللازم للازدهار على أعلى مستوى.
إلى جانب العقبات الجسدية، عانى المراهق من صعوبات في نمط حياته وحافزه كلاعب شاب. جعلته الروتين اليومي للتدريب والراحة وعدم النشاط بين الجلسات يشعر بالملل وعدم التحفيز، حتى وهو يعيش حلمًا يطمح إليه الكثيرون. بدلاً من أن يصبح متعطشًا للمضي قدمًا، بدأ ويلهوفت-كينج يشعر أن كرة القدم الاحترافية لم تعد توفر له الإشباع الذي كان يتوق إليه — مما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار غير حياته.
كثافة تدريبات جوارديولا لعبت دوراً في قرار ويلهوفت-كينج
في حديثه لصحيفة "تيليغراف"، تحدث ويلهوفت-كينج عن تدريبات الفريق الأول تحت قيادة جوارديولا، وقال: "توتنهام فريق جيد، لكن مانشستر سيتي في مستوى آخر. دي بروين، هالاند... هؤلاء هم أفضل اللاعبين في العالم. لكنك تدرك أيضًا أنهم أشخاص عاديون. يتبادلون المزاح، وينتقدون بعضهم البعض عند ارتكاب الأخطاء. وعندما ترى بيب... تجده شديد الحيوية. الطاقة التي يجلبها، وإيماءات يديه، ورفع صوته. إنه أمر رائع حقًا".
ومع ذلك، سرعان ما أصبحت التجربة صعبة من الناحية النفسية: "ثم... لا أريد أن أقول إنني أصبت بخيبة أمل، لكنك تدرك... حسناً، أصبح التدريب مع الفريق الأول أمراً لا يتطلع إليه أحد، بشكل غريب. لأنك كنت تضغط فقط. كنا نركض وراء الكرة مثل الكلاب لمدة نصف ساعة، 60 دقيقة. إنها ليست تجربة ممتعة للغاية، خاصة عندما تحاول الضغط على دي بروين أو جوندوجان أو فودن. لا يمكنك الاقتراب منهم، لذا فإن الشعور بعدم الرغبة في القيام بذلك يتغلب على الإعجاب بهم".
وفي حديثه عن كيفية فقدانه حب الحياة اليومية كلاعب محترف شاب، أضاف الإنجليزي: "لم أكن أستمتع بها. لا أعرف ما كان السبب، ربما البيئة. كنت أشعر بالملل في كثير من الأحيان. كنت تتدرب، وتعود إلى المنزل ولا تفعل أي شيء حقًا. إذا قارنت ذلك بالوقت الحالي... فأنا أجد صعوبة في إيجاد ساعات في اليوم".
ووصف أيضًا توقعاته المهنية خارج كرة القدم: "لطالما شعرت بعدم التحفيز في كرة القدم. لا تسيئوا فهمي. ما زلت أحبها. لكنني لطالما شعرت أنني أستطيع أن أفعل المزيد. كنت أضيع ساعات من اليوم. كنت بحاجة إلى شيء مختلف، وأوكسفورد أثارت حماسي؛ وكذلك الناس. أعتقد أن هذا هو السبب.
"لنفترض أنني كنت سأعمل في الدوري الأول أو الدوري الممتاز... ستكسب أموالاً جيدة. لكن إلى أي مدى سأستمتع بذلك؟ لم أكن متأكداً في ذهني. كما أن أفضل سيناريو هو أن تلعب لمدة 10 أو 15 عامًا، وبعد ذلك ماذا؟ اعتقدت أن الذهاب إلى الجامعة سيوفر لي منصة لأفعل شيئًا على الأقل لفترة أطول من 10 إلى 15 عامًا. لذا، فهي أيضًا مسألة طويلة الأمد".
قرار ويلهوفت-كينج بالتحول إلى مسار مهني جديد
كان ويلهوفت-كينج يُعتبر لاعباً واعداً منذ صغره. اكتشفه توتنهام وهو يلعب في دوريات كرة القدم الشعبية، حيث كان يشارك الملعب مع مواهب أرسنال المستقبلية مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري. جعلته قدراته الفنية وذكائه ورباطة جأشه في خط الوسط أحد أكثر اللاعبين تقديراً في فئته العمرية.
على الرغم من هذا الوضع، كان يتساءل كثيرًا عما إذا كان كرة القدم وحدها ستلبي طموحاته. نظرًا لتربيته الأسرية التي تركز على التعليم، بما في ذلك والده الذي كان يعمل في المجال الأكاديمي، كان يشعر دائمًا بجاذبية مستقبل أكثر تطلبًا من الناحية الفكرية. تمكن من تحقيق التوازن بين دراسته الثانوية وكرة القدم الأكاديمية، وتفوق أكاديميًا وحصل على ثلاث درجات A*.
عندما عرض عليه مانشستر سيتي عقدًا في عام 2024، قبله لتجنب السؤال الذي سيظل يطارده طوال حياته "ماذا لو؟"، لكن الإصابات وقوة الفريق حدّت من فرصه. بعد تجربة بيئات الأداء المتميزة في توتنهام ومانشستر سيتي، أدرك أن كثافة كرة القدم لا تتوافق مع أهدافه الشخصية أو سعادته. دفعه ذلك إلى التوجه بنجاح نحو مسار مختلف.
ويواصل ويلهوفت-كينج لعب كرة القدم في جامعة أكسفورد.
يركز ويلهوفت-كينغ الآن على الانخراط الكامل في فصله الجديد في كلية برازنوز بجامعة أكسفورد، حيث يدرس للحصول على شهادة في القانون. ويواصل لعب كرة القدم على المستوى الجامعي، حيث يمثل الفريق الأول ويتنافس في منافسة جامعية ضد كامبريدج، ولكن دون ضغوط التطور المهني. وقد وفرت له هذه الانتقالات مزيدًا من الرضا اليومي والتوازن الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، فإن رحيله يذكرنا بالتحديات النفسية غير المرئية التي يواجهها اللاعبون الشباب في بيئات كرة القدم النخبوية. وتسلط قصته الضوء على أن الموهبة وحدها لا تضمن السعادة أو الرضا الوظيفي، حتى في أعلى مستويات هذه الرياضة. وسواء كان مستقبله سيقوده إلى مهنة قانونية أو إدارة رياضية أو صناعة أخرى تمامًا، فإن ويلهوفت-كينغ يصر على أنه اتخذ القرار الذي يحافظ على حماسه — وهذا هو الهدف النهائي.