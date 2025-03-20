تخطى بيليه وعادل ميسي .. رحلة يامال نحو جائزة NXGN 2025

جناح برشلونة يقوم بالفعل بأشياء في اللعبة الاحترافية تستدعي المقارنة مع ليونيل ميسي وبيليه

لطالما كان لامين يامال ينظر إلى ليونيل ميسي بإعجاب. أسطورة برشلونة كان - وما زال - بطله الوحيد والمميز. "لم يكن لدي أبداً أي أيقونة أخرى،" اعترف يامال لـتوتوسبورت. "لقد التقطت صورةً معه مرة. كنت غير معروف حينها."

لم يكن غير معروف فحسب؛ بل كان لا يزال طفلاً صغيراً، لم يتجاوز بضعة أسابيع عندما شارك هو وأمه في جلسة تصوير نظمتها SPORT في عام 2007 لتقويم خيري. ولكن تلك الصورة التي يظهر فيها ميسي ذو العشرين عاماً وهو يحمم الطفل يامال قد أصبحت بالفعل أيقونية. الرمز في الصورة يكاد يكون مثالياً: كأن ميسي يبارك وريثه، ويعمد مسيح برشلونة الجديد.

على الرغم من أنه سعيد بالمقارنات مع "الأسطورة الأعظم في التاريخ"، إلا أن يامال المتواضع بطبيعة الحال متردد في اعتمادها بشكل كامل. الفتى ذو السبعة عشر عاماً يقول إن "الوصول إلى مستوى ميسي مستحيل" لكنه يأمل مع ذلك أن "ربما أكون مثله يوماً ما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكنه بالفعل كذلك. يلعب في نفس المركز لنفس النادي الذي جعل فيه ميسي اسمه خالداً، ويذهل حالياً المعجبين في جميع أنحاء العالم بمهاراته المدمرة في المراوغة ومجموعته الرائعة من التمريرات العرضية.

هناك فرق واحد يمكن القول إنه مهم: يامال أفضل حتى من ميسي في نفس العمر. في الواقع، الفائز بـNXGN 2025 قد يكون المراهق الأكثر موهبة الذي شهدته الرياضة على الإطلاق...