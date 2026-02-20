Getty/GOAL
"تحلى بالشجاعة" - غاري لينيكر يشكك في عقلية أرسنال في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد آخر هزيمة له
الأعصاب متوترة مع تقلص تقدم أرسنال
يمكن لفريق بيب جوارديولا الفائز أن يقترب من أرسنال يوم السبت، عندما يستضيف نيوكاسل، بينما يواجه الغانرز منافسه اللدود توتنهام يوم الأحد.
ستكون الأعصاب متوترة في شمال لندن، حيث شهد أرتاتا فريقه يخسر نقطتين ثمينتين بطريقة درامية في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة. تقدم أرسنال 2-0 في مولينو ضد الفريق المتذيل للترتيب، لكنه تعرض لضغط قوي وتلقى هدف التعادل في الدقيقة 94.
لينكر يدعو أرسنال إلى إظهار بعض الشجاعة
فاز أرسنال في اثنتين فقط من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سمح للمنافسين بالاقتراب منه، وحل في المركز الثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة. يريد لينيكر أن يرى بعض الشجاعة والروح القتالية في ملعب الإمارات.
قال المهاجم الإنجليزي السابق ومقدم برنامج Match of the Day في بودكاست The Rest Is Football: "هل تعتقد أن أرسنال يحتاج فقط إلى أن يكون أكثر جرأة؟ أعلم أن القول أسهل من الفعل، لكن عليكم أن تجمعوا شتات أنفسكم وتكونوا أكثر عدوانية.
"كن أكثر هجومية، خاصة عندما يتقدمون في النتيجة. هل هي مجرد مشكلة في العقلية بالنسبة لأرسنال، أم أنها مجرد توقف مؤقت في الموسم يمر به كل فريق في مرحلة ما؟
أعتقد أنهم سيواصلون الفوز باللقب، لكن هذا قد يكون دفعة قوية يحتاجونها لتصحيح مسارهم. مانشستر سيتي الآن على بعد خمس نقاط فقط من أرسنال ولديهم مباراة مؤجلة.
"أعتقد أن السؤال هو: هل يمكن لمانشستر سيتي أن يكون رائعًا باستمرار كما كان عندما فاز باللقب أربع مواسم متتالية، في تلك الفترة التي فاز فيها تقريبًا بكل مباراة بعد عيد الميلاد، ولم يكن من الممكن رؤيته يفقد أي نقاط. لست متأكدًا تمامًا من أن مانشستر سيتي في هذا المستوى أو يمكنه أن يكون ثابتًا بما يكفي لملاحقة أرسنال".
شيرر يعتقد أن آرسنال سيحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
كان لينكر يتحدث إلى أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، آلان شيرر. فرد عليه قائلاً: "من المحتمل أن يفوزوا باللقب، على الأرجح. أعتقد أنك إذا كنت بحاجة إلى مباراة بعد ما حدث، فإن مواجهة منافسك المحلي ليست فكرة سيئة. أعلم أن لديهم مدرباً جديداً وأن المباراة ستكون خارج أرضهم، ولكن سيكون من الرائع أن يذهبوا ويفوزوا على توتنهام في عطلة نهاية الأسبوع.
"لم أتوقع أبدًا أن يفعل أرسنال ذلك بالطريقة السهلة، كنت أعلم دائمًا أنه ستكون هناك عقبات وأمور أخرى، وأوقات عصيبة. سيطرح الناس الأسئلة ويطلقون الانتقادات، وعليك أن تتغلب على ذلك. كنت أتوقع حدوث ذلك. لنرى ما هي قدراتهم".
وأضاف شيرر عن الضغط الذي يعمل تحته أرتاتا: "إذا لم يفز بالدوري، فقد لا يبقى في أرسنال. بعد الفرص التي أتيحت لهم للفوز بالدوري وحصولهم على المركز الثاني، مع ما أنفقوه على اللاعبين الذين لديهم والمراكز التي يحتلونها، عليهم الفوز بالدوري.
"من الناحية النفسية، ربما يكون [دوري أبطال أوروبا] حاجزًا أسهل للتغلب عليه للفوز باللقب بدلاً من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ما حدث لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز".
مورغان يهتم بمحاولة تكرار نجاح "المنتخب الذي لا يقهر"
بيرس مورغان هو أحد أكثر مشجعي أرسنال حماسةً، ويخشى من حدوث انهيار آخر في الإمارات. وقال في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نُشرت في أعقاب التعادل المخيب للآمال مع ولفرهامبتون: "FFS. ماذا تفعلون يا أرسنال؟ نحن نختنق. مرة أخرى.
"هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية. إذا كنت تريد أن تكون بطلًا @Arsenal، فاستيقظ قبل فوات الأوان. كان أداء الشوط الثاني الليلة الماضية هو الأسوأ الذي رأيته منذ سنوات. أعتذر عن @_DeclanRice الذي أظهر مستوى من الحماس/القوة يجب أن يصل إليه اللاعبون الآخرون".
كان فريق "اللاهزمون" الأسطوري في موسم 2003-04 آخر فريق من أرسنال يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى فريق موسم 2025-26 إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة ألقاب - حيث لا يزال في دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي - ولكن الجدول المزدحم والتوقعات المتزايدة قد تبدأ في إحداث تأثيرها.
