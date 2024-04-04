"تحدى الظروف السياسية وذهب لبيوت المسؤولين ورفض الخيانة" .. عبدالرزاق حمدالله ضحى من أجل النصر ورحل مقهورًا

عبدالرزاق حمدالله وتضحيات تاريخية مع نادي النصر..

SHAHID

تعودنا في أغلب الأحيان؛ عندما يقرر شخصان أو طرفان "الانفصال"، يبدأ كل منهما التشكيك في الآخر أو تشويه صورته، متناسيان بذلك العشرة التي تجمعهما.

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هذا الأمر لا يختلف كثيرًا في "علاقة" نادي النصر السعودي ومجلس إدارته وجماهيره، مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

حمدالله مثّل النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022".

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وخلال الفترة التي قضاها المهاجم المغربي مع الفريق النصراوي؛ تحوّل إلى أن يصبح أحد أساطير النادي بـ"أرقامه وإنجازاته"؛ حيث سجل 112 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 108 مباريات رسمية، متوّجًا بلقبي الدوري السعودي للمحترفين "مرة" وكأس السوبر "مرتين".

كل هذه الأرقام والإنجازات لم تشفع لحمدالله أمام مسؤولي وجماهير النصر، الذين أخذوا يهاجمون اللاعب بشراسة؛ بعد الانضمام إلى العميد الاتحادي.

نعم.. هُناك تحفظات على شخصية عبدالرزاق حمدالله من الكثيرين؛ لكن الحقيقة التي لا يُمكن أن ينكرها أي شخص؛ هي أن اللاعب قدّم تصحيات كبيرة للغاية، من أجل قلعة العالمي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز تضحيات حمدالله من أجل النصر؛ منذ لحظة التفاوض معه في صيف 2018، وحتى بعد الرحيل بشكل رسمي..