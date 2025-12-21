"تحدثت إليه".. فان دايك يكشف عن كواليس حديثه مع تشافي سيمونز في لقطة الطرد

في غضون ذلك، يأمل ليفربول في مواصلة صعوده في جدول الترتيب بينما يستعد لخوض مباراتين متتاليتين على أرضه ضد وولفرهامبتون الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ثم ليدز يونايتد الذي يمر بفترة جيدة، يومي السبت 27 ديسمبر والخميس 1 يناير على التوالي.
وفي تعليقه على النهاية المضطربة لمباراة توتنهام، قال فان ديك: "كانت ردة الفعل الفورية هي أن الدقائق الخمس إلى العشر الأخيرة كانت فوضوية. لم يكن الأمر رائعًا، لكن الحصول على النقاط الثلاث أمر مهم للغاية. لم يكن هناك أي خطأ حتى استقبلنا الهدف. نحتاج إلى تحليل الجزء الأخير، لكنني شخصيًا سعيد للغاية وسننتقل إلى المباراة التالية".
وتابع: "عندما تتلقى هدفًا ويقف مشجعوهم خلفهم كما فعلوا، ليس من السهل أبدًا اتخاذ القرارات الصحيحة وإيجاد الحلول المناسبة. هذا شيء يمكننا تحسينه، لكنني لا أعتقد أنه أمر مقلق. إنها مرحلة انتقالية وعلينا أن نستمر في التحسن، الفوز أكثر وتحقيق النتائج أمر إيجابي دائمًا. الخسارة، خاصة في نادٍ مثل ليفربول، أمر سيئ دائمًا. بالنسبة لنا، المهم هو الحفاظ على الهدوء. التعامل مع كل مباراة على حدة".
وأتم المدافع الهولندي تصريحاته وقال: "الآن لدينا بضعة أيام راحة. سنتعافى ثم سنركز على مواجهة وولفرهامبتون. ستكون مباراة صعبة. شاهدت مباراتهم ضد توتنهام. سيصعبون الأمر علينا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".