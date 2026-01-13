استغلالًا لغموض موقفه مع الاتحاد .. وفد تركي للتفاوض مع نجولو كانتي

انضم النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوف الاتحاد صيف 2023، تزامنًا مع ثورة الانتقالات التي شهدها دوري روشن السعودي، والتي جذبت العديد من نجوم الملاعب الأوروبية إلى المملكة.

وينتهي عقد كانتي مع العميد بنهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه منذ ارتداء قميص الفريق، وتألقه اللافت هذا الموسم، إلا أن الإدارة لم تتخذ بعد أي خطوة رسمية نحو تجديد عقده.

وتشير وسائل الإعلام السعودية إلى أن الاتحاد يفكر في تمديد عقد كانتي لموسم إضافي على الأقل، لكن مع تخفيض راتبه السنوي. ومع ذلك، أكدت آخر الأخبار تأجيل حسم مستقبل اللاعب حتى نهاية الموسم، في ظل وجود تيار داخل النادي يدفع نحو التخلص من الحرس القديم والتعاقد مع نجوم أجانب أصغر سنًا، مثل كريم بنزيما وكانتي وفابينيو.