بعد تتويج المغرب بكأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يعتزل دوليًا بشكل رسمي ويطالب بـ"تغيير مفاجئ" في كرة القدم

اتخذ النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، قرارًا رسميًا في مسيرته الدولية؛ وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده "الثاني"، للتتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

حمدالله سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز (3-2) على نظيره الأردني، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها أسود الأطلس، اللقب العربي الغالي؛ وذلك بعد نسخة عام 2012.