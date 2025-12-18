FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
أحمد فرهود

بعد تتويج المغرب بكأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يعتزل دوليًا بشكل رسمي ويطالب بـ"تغيير مفاجئ" في كرة القدم

عبدالرزاق حمدالله عانى لسنواتٍ طويلة مع المنتخب المغرب؛ فأراد أن تكون النهاية بلقب..

اتخذ النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، قرارًا رسميًا في مسيرته الدولية؛ وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده "الثاني"، للتتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

حمدالله سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز (3-2) على نظيره الأردني، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها أسود الأطلس، اللقب العربي الغالي؛ وذلك بعد نسخة عام 2012.

  • عبدالرزاق حمدالله يعتزل اللعب الدولي رسميًا

    وفي هذا السياق.. أعلن عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب المغرب؛ وذلك بعد التتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

    وأكد حمدالله في المؤتمر الصحفي بعد التتويج باللقب العربي، مساء يوم الخميس، أنه لا يخطط لخوض منافسات كأس العالم 2026؛ كما يعتقد البعض.

    وقال النجم المغربي: "مباراة الأردن في نهائي كأس العرب 2025؛ هي الأخيرة لي مع المنتخب الوطني".

    وكشف عبدالرزاق حمدالله عن أنه لم يكن ينوي اللعب الدولي؛ لولا تواجد طارق السكتيوي، على رأس الجهاز الفني للمنتخب المغربي "الثاني".

    وشدد حمدالله على أن علاقته الرائعة مع السكتيوي؛ هي التي جعلته يوافق على الانضمام إلى قائمة المنتخب المغربي، في بطولة كأس العرب 2025.

  • عبدالرزاق حمدالله يطالب بـ"تغيير مفاجئ" في كرة القدم

    وعلى جانب آخر.. وجّه عبدالرزاق حمدالله، مهاجم منتخب المغرب ونادي الشباب، طلبًا إلى القائمين على كرة القدم؛ بخصوص عقوبة الإيقاف بعض حصول اللاعبين على "كارت أحمر"، في بعض المباريات.

    وأشار حمدالله إلى أنه تم حرمانه من اللعب مباراتين، بعد طرده في مباراة المغرب وعُمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وتابع مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم: "أيضًا.. منتخب المغرب حُرِم من جهودي، والاستفادة من خدماتي؛ بسبب إيقافي بعد الطرد".

    وطلب عبدالرزاق حمدالله من القائمين على كرة القدم، إيجاد حلول بديلة لإيقاف اللاعبين بعد الطرد؛ خاصة في البطولات المجمعة، مثل كأس العرب وغيرها.

    ولم يذكر حمدالله رأيه في الحلول البديلة؛ ولكنه أعرب عن عدم رضاه لإيقاف اللاعبين مباراتين أو ثلاثة، بسبب الحصول على طرد في لقاءٍ ما.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    بداية سيئة لعبدالرزاق حمدالله في كأس العرب 2025 والنهاية رائعة

    النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لم يقدّم أي شيء يُذكر، في بداية بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي استضافتها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وشارك حمدالله في 16 دقيقة فقط - وسط مستوى فني ضعيف -؛ وذلك خلال فوز المغرب (3-1) على جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وزاد النجم المغربي الطين بلة؛ عندما تحصل على "كارت أحمر" مجاني، في مباراة منتخب بلاده ضد عُمان.

     هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العرب؛ حيث غاب حمدالله على إثرها، للقاءين متتاليين.

    المباراتان اللتين غاب عنهما حمدالله بسبب الطرد؛ كانتا ضد السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأمام سوريا في ربع النهائي.

    لذلك.. ردد الكثيرون أن هذه هي نهاية عبدالرزاق حمدالله، خاصة مع المنتخب المغربي؛ ليفاجئ اللاعب الجميع، عندما عاد كـ"بديل" ضد الإمارات العربية المتحدة.

    المغرب انتصر (3-0) ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي لهذه البطولة الرائعة.

    وشارك حمدالله في آخر 16 دقيقة، خلال مواجهة الإمارات؛ حيث قدّم كل شيء في كرة القدم، مع تسجيله هدفين.

    ومرة خرى.. نزل حمدالله "بديلًا" في نهائي المغرب والأردن، عندما كان أسود الأطلس خاسرًا (1-2)؛ ليسجل هدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة 87، قبل أن يُحرز هدف الانتصار والتتويج باللقب في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

  • Morocco Training Session - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    مسيرة عبدالرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي

    إجمالًا.. لا يملك النجم عبدالرزاق حمدالله تاريخًا كبيرًا مع المنتخب المغربي؛ حيث كانت مشاكله، أكثر من مشاركاته في البطولات الدولية الكبيرة.

    وتعد بطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ هي أهم بطولة دولية يُشارك فيها حمدالله، بل وحصل على المركز الرابع التاريخي مع باقي زملائه.

    ولم يكن حمدالله عنصرًا مؤثرًا في هذه البطولة؛ حيث شارك في 4 مباريات كـ"بديل"، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

    أرقام عبدالرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي:

    * مباريات: 29.

    * أهداف: 10.

    * تمريرات حاسمة: 3.

    وتم احتساب أرقام كأس العرب 2025، في مسيرة حمدالله مع المنتخب الأول وليس "الثاني"؛ حيث سجل 3 أهداف كاملة، منهم هدف في المربع الذهبي وثنائية في النهائي.

