"تتكلمان على الملابس الداخلية" .. "بي إن سبورت" تعتذر لأسطورة فرنسا عن تصريحات نجم باريس سان جيرمان السابق!

تسبب دانييل برافو، نجم باريس سان جيرمان السابق والمحلل والمعلق الحالي في قنوات بي إن سبورت في نسختها الفرنسية، في أزمة كبرى بسبب ما قاله أثناء التعليق على لقاء باريس إف سي ومارسيليا مساء السبت لحساب الدوري الفرنسي، المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 60 أثناء تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، أظهرت اللقطات سيدتان في المدرجات، ليعلق برافو قائلًا: "على الأرجح لا تتحدثان عن كرة القدم، بل تتحدثان عن الملابس الداخلية بحسب ظني"، التعليق الذي انتشر سريعًا في وسائل التواصل الاجتماعية وتسبب في هجوم كبير على اللاعب السابق، كما اتضح أن جايتان ثيني، لاعبة باريس إف سي السابقة، هي من ظهرت على الشاشة.