"تتكلمان على الملابس الداخلية" .. "بي إن سبورت" تعتذر لأسطورة فرنسا عن تصريحات نجم باريس سان جيرمان السابق!
ماذا حدث؟
تسبب دانييل برافو، نجم باريس سان جيرمان السابق والمحلل والمعلق الحالي في قنوات بي إن سبورت في نسختها الفرنسية، في أزمة كبرى بسبب ما قاله أثناء التعليق على لقاء باريس إف سي ومارسيليا مساء السبت لحساب الدوري الفرنسي، المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
وفي الدقيقة 60 أثناء تقدم الضيوف بهدفين نظيفين، أظهرت اللقطات سيدتان في المدرجات، ليعلق برافو قائلًا: "على الأرجح لا تتحدثان عن كرة القدم، بل تتحدثان عن الملابس الداخلية بحسب ظني"، التعليق الذي انتشر سريعًا في وسائل التواصل الاجتماعية وتسبب في هجوم كبير على اللاعب السابق، كما اتضح أن جايتان ثيني، لاعبة باريس إف سي السابقة، هي من ظهرت على الشاشة.
بي إن تعتذر
ونشر حساب شبكة "بي إن" الناطق بالفرنسية بيانًا اعتذر فيه للمشاهدين والشخص الموجه له الكلام عن ما قيل على لسان أحد معلقيها، بحسب تعبيرها.
وأشار البيان إلى هجوم حدث أثناء أمم إفريقيا على إحدى العاملات في القناة كمثال على رفض الشبكة لأي حالات عنصرية بناء على الجنس عبر قنواتها أو وسائل التواصل، مؤكدًا على أهمية الاحترام المتبادل في المجال والرياضة.
وبحسب "ليكيب" و"لو باريسيان"، تم إيقاف برافو عن العمل من قبل شبكة "بي إن" بأثر فوري في أعقاب تصريحاته المسيئة.
من هو برافو؟
دانييل برافو، 62 سنة، هو لاعب خط وسط فرنسي سابق لعب بألوان مارسيليا، نيس، موناكو، بارما، وباريس سان جيرمان حيث تألق بين 1989 و1996، وفاز مع منتخب فرنسا بيورو 1984، بالإضافة لعدة بطولات مع الأندية التي مثلها في مشواره الحافل بالملاعب.
أما جايتان ثيني فهي لاعبة سابقة في فريق جوثام، وتملك مسيرة حافلة في الملاعب الفرنسية مع باريس إف سي امتدت بين 2008 و2025، بالإضافة لمشوار حافل مع منتخب فرنسا للسيدات الذي مثلته في 163 مباراة بين 2007 و2019 وسجلت 58 هدف.
