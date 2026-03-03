Getty Images Entertainment
تأكيد مشاركة فرق Soccer Aid 2026 بقيادة واين روني وجوردي ألبا وإدوين فان دير سار على رأس قائمة نجوم كرة القدم الأسطوريين
ذكرى سنوية مهمة في استاد لندن
من المقرر أن يعود Soccer Aid for Unicef إلى العاصمة في عرضه الخاص بالذكرى العشرين في 31 مايو 2026. سيستضيف استاد لندن مجموعة رائعة من نجوم كرة القدم ونجوم هوليوود، مع تأكيد مشاركة روني، هداف مانشستر يونايتد التاريخي، لقيادة منتخب إنجلترا. تطور هذا الحدث ليصبح أحد أركان التقويم الرياضي منذ انطلاقته في عام 2006، حيث يمزج بين المنافسة الرياضية النخبوية والترفيه عالي المخاطر.
من المتوقع أن تكون قوائم اللاعبين لعام 2026 من بين الأكثر تنافسية في تاريخ الحدث، حيث تضم مزيجًا من الفائزين بدوري أبطال أوروبا ونجوم وسائل الإعلام الرقمية. تحمل نسخة هذا العام أهمية عاطفية إضافية، حيث تصادف مرور عقدين على التزام المبادرة بدعم الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء العالم. مع توقع حضور أكثر من 60 ألف مشجع لملء المدرجات، من المتوقع أن تصل الأجواء إلى ذروتها مع عودة التباهي بالفوز إلى الواجهة.
أعرب روني، البالغ من العمر 40 عامًا، عن فخره الكبير بالعودة إلى هذا الحدث التاريخي. وفقًا لصحيفة The Sun، قال روني: "لا أطيق الانتظار حتى موعد Soccer Aid for Unicef
هذا العام وارتداء قميص إنجلترا مرة أخرى في الذكرى العشرين". "ستلعب إنجلترا ضد فريق العالم في استاد لندن في 31 مايو، ونحن لا نريد هذا العام سوى فوز إنجلترا. أنا وكولين والأولاد نحب الأجواء الرائعة والمناسبة العائلية الرائعة التي يمثلها Soccer Aid for Unicef دائمًا".
أيقونات عالمية وأساطير الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجهون
يبدو أن فريق World XI سيكون قوة دفاعية قوية، بقيادة الحارس الخالد فان دير سار. ويضيف قوة نجمية حديثة إلى صفوف الفريق المدافع السابق لبرشلونة وإنتر ميامي ألبا، الذي يشارك في البطولة لأول مرة بعد مسيرة حافلة بالبطولات إلى جانب ليونيل ميسي. وينضم إليهم المدافع الإيطالي القوي ليوناردو بونوتشي، مما يضمن أن يواجه خط هجوم إنجلترا حاجزًا من الطراز العالمي في سعيه لتسجيل الأهداف.
في مقاعد البدلاء، ستكون المعركة التكتيكية شرسة بقدر ما ستكون عليه الأحداث على أرض الملعب. سيتولى الأسطورة الأولمبية يوسين بولت مرة أخرى زمام الأمور في فريق World XI، بينما يعود روبي ويليامز، مؤسس Soccer Aid وأيقونة البوب، لإدارة معسكر إنجلترا. تكريماً للذكرى الستين لفوز إنجلترا بكأس العالم 1966، سيرتدي الفريق المحلي زيّاً أبيض خاصاً مستوحى من عصر الأسطورة ألف رامزي.
تحدث روبي ويليامز، سفير اليونيسف، عن التأثير المذهل الذي أحدثه المشروع على مدار العشرين عامًا الماضية. وقال ويليامز: "أنا فخور للغاية بالاحتفال هذا العام بمرور 20 عامًا على Soccer Aid for Unicef، فهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة لي. جمع حدث العام الماضي أموالًا أكثر من أي وقت مضى، وبلغت الأموال التي تم جمعها منذ بدء المشروع 121 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أدى إلى تغيير حقيقي في حياة الكثيرين. نأمل أن نتمكن من تحطيم الرقم القياسي مرة أخرى هذا العام".
المهمة وراء السحر
الهدف الرئيسي من هذه الأمسية هو جمع التبرعات لمهمة اليونيسف العالمية الحيوية. وبعيداً عن الأهداف والروعة، فإن الأموال التي يتم جمعها من بيع التذاكر والتبرعات تذهب مباشرة إلى حماية الأطفال وتوفير الموارد لمساعدتهم على النمو. وأشار روني إلى أن هذا الحدث يمثل جسراً فريداً بين التميز الرياضي والأجواء العائلية التي تلقى صدى لدى جميع الأعمار.
وقال روني: "يستمتع الأطفال برؤية أساطير كرة القدم جنبًا إلى جنب مع مشاهيرهم المفضلين والمؤثرين على نفس الملعب". "في العام الماضي، سافرت كولين إلى بولندا مع اليونيسف وشاهدت بنفسها كيف تدعم الأموال التي تم جمعها الأطفال ذوي الإعاقة الذين فروا من الحرب في أوكرانيا، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم والعودة إلى طفولتهم مرة أخرى. "لذا، يرجى شراء تذكرة ودعم هذه القضية الرائعة، التي تغير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم".
تضمن هذه المبادرات أن يتمكن الأطفال النازحون من مواصلة تعليمهم وأن يعودوا إلى طفولتهم مرة أخرى، مما يسلط الضوء على العنصر الإنساني وراء قوائم اللاعبين المليئة بالنجوم. يشجع المنظمون الجمهور على شراء تذكرة ودعم هذه القضية الرائعة التي تغير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم. تبدأ الأسعار من 20 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، والهدف هو ضمان امتلاء الملعب عن آخره للاحتفال بالذكرى العشرين.
مع استمرار الاستعدادات، تظل الرسالة واضحة: في حين أن المنافسة على أرض الملعب حقيقية، فإن الجهد الجماعي لدعم اليونيسف هو النصر النهائي. تم تصميم عرض الاستراحة المقرر ومنطقة المشجعين قبل المباراة لتعظيم المشاركة، وبالتالي التبرعات التي تدفع هذه التغييرات العالمية. تساعد كل مساهمة يتم تقديمها خلال البث على قناتي ITV1 و STV في ترسيخ الإرث الذي بدأه ويليامز وفريقه قبل عقدين من الزمن.
الطريق إلى 31 مايو
مع تأكيد مشاركة 33 لاعبًا بالفعل، يمكن للجماهير توقع الإعلان عن عدة إضافات "رائعة" أخرى في الأسابيع المقبلة. لا تزال عملية التجنيد مستمرة لكلا الفريقين، مع شائعات عن انضمام المزيد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تقاعدوا مؤخرًا إلى المنافسة.
فريق إنجلترا (حتى الآن) فريق العالم (حتى الآن) روبي ويليامز (مدير) يوسين بولت (مدير) جو هارت إدوين فان دير سار جو مارلر جوردي ألبا بادي ماكجينيس مايسي آدم أليكس بروكر جين بيتي أوين كوبر ليوناردو بونتشي جيرمين ديفو ريتشارد جاد توني دوغان علي كريجر أنجري جينج نيترو توم غرينان بيغ زو توم هيدلستون ستيف هوغتون دامسين إدريس أولي مورس جوردان نورث واين روني جيل سكوت سام طومسون ثيو والكوت
