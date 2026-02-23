AFP
ترجمه
تأجيل مباراة في الدوري المكسيكي بعد مقتل زعيم عصابة مخدرات على يد الجيش المكسيكي بالقرب من مدينة غوادالاخارا، التي ستستضيف كأس العالم 2026
تأجيل المباريات مع تصاعد العمليات العسكرية
جاء قرار تعليق المباريات بعد أن أكد الجيش المكسيكي مقتل نيميسيو روبن أوسيغيرا سيرفانتيس، زعيم عصابة جاليسكو نيو جينيريشن كارتل (CJNG). جرت العملية في تابالبا، جاليسكو، على بعد ساعتين فقط من غوادالاخارا. توقف كرة القدم المكسيكية يوم الأحد حيث تم تأجيل أربع مباريات احترافية في أعقاب تصعيد العمليات العسكرية. في دوري Liga MX، تم إلغاء مباراة كويريتارو مع خواريز FC من الجدول، بينما تم تأجيل مباراة "Clasico Nacional" المهمة بين فريقي Chivas و America في الدوري النسائي الممتاز. كما تم إلغاء مباراتين في الدرجة الثانية، حيث سارعت السلطات للسيطرة على الوضع المتقلب.
- AFP
الاضطرابات الواسعة النطاق تؤثر على السفر الإقليمي
في أعقاب وفاة زعيم الكارتل مباشرة، اندلعت أعمال عنف انتقامية في جميع أنحاء المنطقة. وأفادت التقارير أن أعضاء الكارتل شاركوا في حرق المركبات وإغلاق الطرق الرئيسية في ما يقرب من اثني عشر ولاية مكسيكية، مما تسبب في كابوس لوجستي للفرق والمشجعين على حد سواء. وتعد هذه "الناركوبلوكويس" تكتيكًا شائعًا تستخدمه الجماعات الإجرامية لعرقلة حركة قوات الأمن، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى شلل تام لوسائل النقل المدنية.
على الرغم من الفوضى، تحاول بعض الأحداث الرياضية المضي قدماً كما هو مقرر. لا يزال من المتوقع أن تبدأ بطولة المكسيك المفتوحة، وهي بطولة تنس ATP تقام في أكابولكو، غيريرو، يوم الاثنين. أصدر المنظمون بياناً يوم الأحد قالوا فيه إن "بطولة التنس ستستمر كالمعتاد".
ومع ذلك، لا يزال عالم كرة القدم في حالة تأهب قصوى مع استمرار تطور الوضع الأمني، حيث يضع مسؤولو الدوري سلامة اللاعبين والمتفرجين فوق جدول المباريات المحلية.
مخاوف أمنية تضرب مضيف كأس العالم 2026
يعد قرب العنف من غوادالاخارا مصدر قلق كبير لمنظمي الفيفا. ومن المقرر أن تستضيف المدينة أربع مباريات خلال البطولة الموسعة في يونيو، بما في ذلك مباراتان تشارك فيهما كوريا الجنوبية. ومن المقرر أيضًا أن تلعب في المدينة دول أخرى ذات ثقل دولي مثل إسبانيا وأوروغواي وكولومبيا والمكسيك المضيفة المشاركة. تعتبر CJNG المنظمة الإجرامية الأكثر نفوذاً في المكسيك، حيث تضم ما يقدر بنحو 19000 عضو وتنتشر في 21 ولاية من أصل 32 ولاية في البلاد، وقد صنفتها حكومة الولايات المتحدة في السابق كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال متحدث باسم ليموس لصحيفة The Athletic يوم الأحد إن مكتب المحافظ لم يتلق أي اتصالات من الفيفا "تدعو للقلق". وأضاف المتحدث: "نحن نركز على السيطرة على الوضع".
- AFP
الغموض يحيط بمباراة ودية للمنتخب الوطني
كما يثير هذا الاضطراب تساؤلات مهمة بشأن فترة التوقف الدولية. من المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي في مباراة ودية يوم الأربعاء في ملعب كوريجيدورا في كويريتارو. وحتى مساء الأحد، لم يتخذ الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أي إجراءات علنية لتأجيل المباراة. وينتظر المشجعون إعلانًا رسميًا بشأن ما إذا كانت مباراة المنتخب المكسيكي ستقام أم أن الوضع الأمني سيجبر على إعادة ترتيب الجدول الدولي.
يعد تأجيل مباراة تشيفاس وأمريكا للسيدات أمرًا مهمًا بشكل خاص نظرًا للخصومة بين الفريقين والحشود الكبيرة التي تجذبها هذه المباراة عادةً. مع كون غوادالاخارا مقرًا لفريق تشيفاس، تظل أمن المدينة تحت مراقبة شديدة. مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، ستراقب الفيفا والمنظمون المحليون رد الحكومة على هذه الموجة الأخيرة من العنف باهتمام شديد، على أمل أن يتم استعادة الاستقرار إلى أحد أكثر مراكز كرة القدم شغفًا في أمريكا الشمالية.
إعلان