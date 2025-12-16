لهذا السبب .. تأجيل مباراة برشلونة في كأس الملك أمام جوادالاخارا

المباراة كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – اليوم الثلاثاء.

لكن قبل ساعة من انطلاقها، أُعلن بشكل رسمي تأجيلها لمدة 30 دقيقة كاملة، لتقام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة -.

وقد اكتفى برشلونة بتوضيح أن التأجيل يعود لأسباب أمنية، دون الخوض في تفاصيل أكثر حول سبب التأجيل.

فيما أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن التأجيل اضطر له المسؤولون في ظل الازدحام الشديد عن مداخل الاستاد.