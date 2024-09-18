تاريخ رونالدو في خطر.. كل شيء يساعد هالاند لتحطيم أرقام الأسطورة!

المهاجم النرويجي يهدد الجميع..

إيرلينج هالاند يحب نشيد دوري أبطال أوروبا، عندما كان يصنع اسمه لأول مرة في البطولة الأوروبية الكبرى مع ريد بول سالزبورج، حيث سجل ثلاثية في أول مباراة له ضد جينك ثم سجل في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد، نشر مقطع فيديو له وهو يقود سيارته أثناء الاستماع إلى الأنشود المميزة من ألحان الموسيقار البريطاني توني بريتن.

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وأثناء وجوده في بوروسيا دورتموند، حيث استمرت علاقة حب هالاند مع البطولة، كشف أنه يستيقظ كل يوم على النشيد الخاص بالبطولة كما أنه المنبه على هاتفه. وفي عرضه التقديمي مع مانشستر سيتي، اعترف بأنه لم يغير نغمة الرنين.

الآن يعود دوري أبطال أوروبا، وكذلك النشيد الخاص به بحلة جديدة، بعد أن تم تقديمه للعالم في إعلان رائع يضم زلاتان إبراهيموفيتش وجيانلويجي بوفون وزميلي هالاند رودري وروبن دياش، وفيه عزف بريتن نسخة جديدة محسنة من النشيد الخاص بالبطولة.

أثار الإصدار الجديد، مثل الشكل الجديد، حفيظة الكثير من التقليديين الذين يعارضون أي شيء جديد، لكن الأغنية تحتفظ بجميع عناصر الأغنية الأصلية ولكنها أكثر سلاسة، من المؤكد أن هالاند لن يكون لديه أي سبب ليكره هذه الأغنية.

ويعد النظام الجديد أيضًا خبرًا جيدًا للنرويجي، الذي لا يزال في الثانية والعشرين من عمره. الآن لديه المزيد من المباريات لملء حصيلته التهديفية في المسابقة واللحاق بكريستيانو رونالدو كأفضل مسجل على الإطلاق بالبطولة وذلك برصيد 140 هدفًا.