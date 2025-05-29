ما تاريخ الفرق السعودية في كأس العالم للأندية؟

تعرف على تاريخ الأندية السعودية في كأس العالم للأندية ومن أكثر الفرق ظهورًا وصاحب أفضل إنجازات

تملك الأندية السعودية سجلًا ناصع البياض في بطولة كأس العالم للأندية، والفرق السعودية تكون من الأرقام الصعبة في البطولة عادة.

الهلال يشارك مرة أخرى في كأس العالم للأندية، البطولة التي وصل لوصافتها أمام ريال مدريد في نسخة 2022.

قبل مشاركة الهلال في البطولة بنظامها الجديد، نستعرض تاريخ الأندية السعودية في البطولة، علمًا بأن كلًا من الهلال والاتحاد والنصر قد مثلوا السعودية وآسيا من قبل في المعترك العالمي، كما ضمن الأهلي وجوده في نسخة 2029، بعدما حسم لقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذه النسخة.