تم تأجيل حفل زفافها.. شقيقة ليونيل ميسي تصاب بجروح خطيرة في حادث سير!

عائلة ليونيل ميسي لا تمر بأفضل الأيام!

أفادت الأنباء بأن ماريا سول، شقيقة ليونيل ميسي، أصيبت في حادث سير. ويقال إن الشابة البالغة من العمر 32 عامًا "خرجت من دائرة الخطر" وبدأت في التعافي، لكنها تعاني من كسور في العظام وحروق. 

كان من المقرر أن تتزوج ماريا سول أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إنتر ميامي في العام الجديد، لكن حفل الزفاف الذي كان مقررًا في يناير تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

  • شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير

    تنقلصحيفة "ذا صن" خبراً عاجلاً من الأرجنتين، موطن ميسي. فقد قال الصحفي والمذيع التلفزيوني أنخيل دي بريتو إنه تواصل مع والدة ميسي، التي أبلغته بآخر المستجدات عن ابنتها.

    يُقال إن ماريا سول، التي كانت مسافرة عبر ميامي، فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار. وأصيبت بكسور في العمود الفقري وحروق، مما استلزم تقديم رعاية طبية فورية لها.

  • آخر المستجدات بشأن شقيقة ليونيل ميسي

    وقال دي بريتو لبرنامج LAM التلفزيوني الأمريكي، مع قراءة رسائل من هاتفه المحمول: "أخت ميسي بخير، وهي خارج نطاق الخطر، لكنني كنت أتحقق من الأمور مع العائلة لأنها كانت ستتزوج في روزاريو في الأرجنتين في 3 يناير، وستضطر إلى تأجيل الزفاف".

    وأضاف: "لقد أصيبت بحروق، والحروق صعبة العلاج للغاية، بالإضافة إلى إزاحة في الفقرات. وقد بدأت بالفعل إعادة تأهيلها في روزاريو".

    وأردف: "سألت والدتها سيليا كوتشيتيني لأنني تلقيت بعض المعلومات، وأخبرتني أن الأمر صحيح ولكن ماريا سول بخير. لديها كسران في الفقرات وكسر في الكعب والمعصم. سيتم تأجيل الزفاف. أخبرتني سيليا أنها أغمي عليها واصطدمت بالحائط".

    لا تزال التقارير المتعلقة بحادث ماريا سول متضاربة، حيث أشير في البداية إلى أنها خرجت عن الطريق أثناء قيادتها لسيارة، وبعد تحديثات من عائلتها، يُزعم الآن أنها أصيبت بحروق بعد سقوطها من دراجة نارية. لم يتم تأكيد أو نفي أي من الروايتين حتى الآن.

  • تأجيل موعد زفاف شقيقة ليونيل ميسي ماريا سول "مصممة الأزياء ورائدة الأعمال"

    ماريا سول كانت على وشك الزواج من جوليان "تولي" أريلانو، أحد أعضاء الفريق الإداري في إنتر ميامي. وهو جزء من طاقم تدريب فريق هيرونز تحت 19 عامًا. كان من المقرر أن يتزوجا في روزاريو في 3 يناير.

    تزوج ميسي من حبيبته منذ الطفولة أنتونيلا روكوزو في مدينتهما الأم في 30 يونيو 2017. كان من المقرر أن يحضر الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية وزوجته، إلى جانب أبنائهم الثلاثة، حفل ماريا سول.

    التقت ماريا سول بشريكها جوليان عندما كانا صغيرين - تمامًا مثل ميسي وأنتونيلا - حيث نشأوا في نفس الحي. ماريا سول هي مصممة أزياء ورائدة أعمال تمكنت من الابتعاد عن الأضواء طوال مسيرة أخيها الكروية الأسطورية. عاشت في إسبانيا قبل أن تعود إلى الأرجنتين للعمل في مشاريع مهنية.

    ميسي في عام 2025: الفوز بكأس MLS وجائزة أفضل لاعب

    يمكن لميسي أن يكون إلى جانبها طوال فترة تعافيها، حيث إنه قد وصل إلى نهاية موسم آخر في الولايات المتحدة. لقد ألهم إنتر ميامي للفوز بكأس MLS التاريخي في عام 2025.

    كما حصل الأرجنتيني الأسطوري على جائزة الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مرتين متتاليتين. وسيعود للمزيد في الموسم المقبل بعد توقيعه على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2028.

