تم تأجيل حفل زفافها.. شقيقة ليونيل ميسي تصاب بجروح خطيرة في حادث سير!

وقال دي بريتو لبرنامج LAM التلفزيوني الأمريكي، مع قراءة رسائل من هاتفه المحمول: "أخت ميسي بخير، وهي خارج نطاق الخطر، لكنني كنت أتحقق من الأمور مع العائلة لأنها كانت ستتزوج في روزاريو في الأرجنتين في 3 يناير، وستضطر إلى تأجيل الزفاف".

وأضاف: "لقد أصيبت بحروق، والحروق صعبة العلاج للغاية، بالإضافة إلى إزاحة في الفقرات. وقد بدأت بالفعل إعادة تأهيلها في روزاريو".

وأردف: "سألت والدتها سيليا كوتشيتيني لأنني تلقيت بعض المعلومات، وأخبرتني أن الأمر صحيح ولكن ماريا سول بخير. لديها كسران في الفقرات وكسر في الكعب والمعصم. سيتم تأجيل الزفاف. أخبرتني سيليا أنها أغمي عليها واصطدمت بالحائط".

لا تزال التقارير المتعلقة بحادث ماريا سول متضاربة، حيث أشير في البداية إلى أنها خرجت عن الطريق أثناء قيادتها لسيارة، وبعد تحديثات من عائلتها، يُزعم الآن أنها أصيبت بحروق بعد سقوطها من دراجة نارية. لم يتم تأكيد أو نفي أي من الروايتين حتى الآن.