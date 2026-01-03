Getty
بيليجريني: ريال مدريد دون مبابي أمام بيتيس؟.. يمكنني القول إنني أفتقد الزلزولي!
مرحلة صعبة لريال مدريد مع بداية العام
يبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدًا الأحد، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لخوض بطولة كأس السوبر السعودي.
الفريق سيلعب أمام جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري، وحال فوزه سيُواجه المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في النهائي يوم 11 من الشهر ذاته.
ويفتقد ريال مدريد حاليًا لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو وترنت ألكسندر آرنولد، وقد عُززت القائمة مؤخرًا بإصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
بيليجريني يتطلع لنتيجة إيجابية
يواجه مانويل بيليجريني الموعد المرتقب أمام ريال مدريد وهو يحدوه الأمل في القدرة على اقتحام "سانتياجو برنابيو" ودفع ريال بيتيس نحو مراكز المقدمة في الدوري.
ريال مدريد مع مدربه تشابي ألونسو يريدون الخروج من موقف الشك، خصوصًا بعد فقدان الصدارة لصالح برشلونة وتوسع الفارق لأربع نقاط، حيث يحتل الميرينجي الوصافة برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، بينما يوجد بيتيس في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وحقق الفوز على خيتافي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.
وقال في مؤتمر صحفي: "هدفي هو الفوز على ريال مدريد، نحن ننظر لكل مباراة على حدة. ثم نحاول الذهاب إلى أبعد نقطة في كل بطولة. يجب الاستمرار في رفع سقف التطلعات لنتفوق على أنفسنا".
غياب مبابي
لم يتردد المدرب التشيلي في النظر إلى الماضي لاسترجاع ذكريات فترته كمدرب للنادي الملكي، وحلل أوجه التشابه على مستوى المتطلبات الموجودة حالياً مع اللحظة التي يعيشها تشابي ألونسو: "الفريق في غاية التركيز لتقديم مباراة جيدة في ملعب ليس سهلاً وأمام فريق كبير. نحن نثق في قدرتنا على فرض أسلوب لعبنا".
وعن غياب مبابي، علق: "أقول دائماً إن المهم هم اللاعبون الحاضرون وليس الغيابات. مدريد يمتلك قائمة لاعبين تسمح له بتعويض أي غياب. مبابي مهم، بلا شك، لكن يمكنني أيضاً أن أبرز أنني أفتقد إيسكو، وعبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط".
وزاد: "إصابة وجاهزية جيوفاني لا علاقة لها بما إذا كان إيسكو موجوداً أم لا. بلا شك، غياب إيسكو يولد لدينا حاجة أكبر لوجود جيو في هذا المركز. كانت هناك إصابتان عضليتان، لكني أراه يتدرب بشكل أفضل بكثير وستتاح له الفرصة لإثبات قدراته، وهي كبيرة جداً. أما بخصوص إيسكو فسنرى، إنها مجرد تكهنات. هو لاعب مهم، لكن يجب أن نعرف كيف نفوز بدونه، رغم أننا نفتقده كثيراً".
وواصل: "الحالة النفسية لإيسكو: "إنه يأتي إلى هنا كل يوم للقيام بتمارين التعافي مع أخصائيي العلاج الطبيعي، إنه ناضج جداً وقد تعافى سابقاً من مواقف مثل هذه. إنه لا يدخر جهداً من أجل العودة للعب".
معضلة تشابي ألونسو
وتطرق إلى معضلة تشابي ألونسو مع ريال مدريد: "حالفني الحظ أن أكون المدرب [هناك]. تشابي ألونسو لديه مسيرة رائعة، ويعلم طبيعة المنصب الذي يشغله، الذي يتطلب الفوز، وتسجيل الكثير من الأهداف، والإمتاع... إنه مؤهل لتحمل هذه المتطلبات. لقد عشت ذلك بنفسي، وحققنا 96 نقطة، وكان ذلك حينها أعلى رصيد نقاط حققه الفريق".
وفيما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوي: "لقد قلت أيضاً إن جلب اسم هو شيء، وجلب تعزيز (إضافة حقيقية) هو شيء آخر. لإحضار لاعب يجب الدفع ويجب بيع لاعب ما. هذه أمور تحدث وتتطور في شهر يناير، والفريق يسير في طريقه الصحيح للنمو. لدينا دائماً الطموح لمواصلة التقدم، فليس من السهل اللعب في أوروبا لست سنوات متتالية. في ظل المتطلبات والقيود الاقتصادية، المسار هو الصحيح".
وأردف: "أرى تشيمي أفيلا جيداً جداً، يتدرب بكثافة عالية وهو لاعب مهم لنا. سيكون ضمن قائمة المستدعين ويمكنه اللعب. مسألة التعاقد تعتمد كثيراً على بيع لاعب، وفي هذا الصدد يجب أن نرى أين ستكمن نقطة ضعفنا. إذا قمنا بتعزيز صفوفنا، فليكن كما حدث العام الماضي عندما جاء أنتوني وكوتشو".
وختم: "أنتوني لا يعاني من مشاكل كبيرة، كان لديه انزعاج بسيط وكان من الأفضل التوقف يوماً واحداً خلال الأسبوع. بعد ذلك تدرب دون أي نوع من المشاكل، أما بابلو جارسيا فإنه يتقدم ولديه أشياء ليحسنها. سيفعل ذلك لأنه يمتلك مؤهلات كثيرة للنجاح سواء هنا أو ربما في الخارج".
