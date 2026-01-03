بيليجريني: ريال مدريد دون مبابي أمام بيتيس؟.. يمكنني القول إنني أفتقد الزلزولي!

يبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدًا الأحد، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لخوض بطولة كأس السوبر السعودي.

الفريق سيلعب أمام جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري، وحال فوزه سيُواجه المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في النهائي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويفتقد ريال مدريد حاليًا لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو وترنت ألكسندر آرنولد، وقد عُززت القائمة مؤخرًا بإصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.