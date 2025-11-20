Lionel Messi Argentina 2024Getty
علي سمير

خطوة غيّرت مجرى التاريخ .. مدرب الأرجنتين الأسبق يكشف عن خدعته الذكية لمنع ميسي من تمثيل إسبانيا

مباراة واحدة حسمت كل شيء

كشف خوسيه بيكرمان المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني، عن الخدعة التي قامت بها بلاده من أجل منع ليونيل ميسي من اللعب للمنتخب الإسباني في مرحلة سنية مبكرة من مسيرته.

بيكرمان الحاصل على كأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 سنة، والذي درب الفريق الأول من 2004 إلى 20026، استذكر الاستراتيجية التي اتبعها لجعل ميسي يمثل منتخب التانجو بدلًا من إسبانيا.

وجاء ذلك عن طريق تنظيم مباراة ودية في 29 يونيو 2004، من أجل قطع الطريق تمامًا على إسبانيا لإقناع ميسي بتمثيل البلاد، وهي خطوة تاريخية أثرت على تاريخ المنتخبين بشكل كبير.

    ماذا قال بيكرمان؟

    المدرب صاحب الـ74 سنة، قال في تصريحاته مع الصحفي "هيرنان كلاوس":"كانت لدينا معلومات مسبقة عن ميسي، خاصة بعد بطولة تحت 17 سنة في فنلندا وأخبرنا الجهاز افني لمنتخب إسبانيا وقتها أنه لو كان لدينا هذا الشاب لكنا فزنا".

    وأوضح:"أخبرت توكالي أنني مذهول من ميسي، شعرت أنه سيكون نجم المستقبل ونظرتي كانت صحيحة، إنه هدية للكرة الأرجنتينية، وبما أن الأوراق كانت جاهزة بالفعل لمشاركته في كأس العالم تحت 20 سنة مع إسبانيا، والتي كانت ستمنعه من تمثيل الأرجنتين، كان علينا الإسراع والتصرف فورًا".

    وتابع:"توكالي قال لي إن الفريق كان جاهزًا لبطولة كوبا أمريكا تحت 20 سنة، والتي ستبدأ بعد شهر، وتعجب من رغبتي في إضافة ميسي، لذلك أخبرته إنني لا أريده أن يلعب لو لم يكن ذلك ضروريًا، وبحثت عن طريقة أخرى".

    حيلة المباراة الودية

    وواصل بيكرمان حديثه:"طلبت منه تنظيم مباراة ودية حتى يشارك فيها ميسي، ويوقع على قائمة اللقاء قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهذا ما فعلناه بالفعل وحُسمت الأمور تمامًا".

    وأضاف:"إسبانيا حُرمت بعدها من ضمه، تحدثت مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني، وأخبرته أن اللاعب لديه رغبة في القدوم لنا وكان علينا إرسال الاستدعاء لبرشلونة".

    وشدد المدرب المخضرم:"كل شيء كان جاهزًا لذهاب ميسي إلى كأس العالم تحت 20 سنة مع إسبانيا، لذلك احتجنا للتدخل سريعًا، واستغلال قاعدة الاتحاد الدولي التي تنص على أنه لو لعب أي لاعب لمنتخب شباب، فلا يمكنه اللعب لمنتخب آخر، الأوراق كانت جاهزة وفعلنا كل شيء بسرعة تامة".

    وأشار بيكرمان إلى أنه طلب من الاتحاد الأرجنتيني البحث عن أي منافس مناسب، ولكن بشرط أن تكون المباراة على ملعب أرجنتينيوس، لأن دييجو أرماندو مارادونا لعب هناك من قبل.

    وبالفعل، أقيمت المباراة أمام باراجواي، وارتدى ميسي قميص الأرجنتين التي فازت بنتيجة ساحقة 8/0، وهي المواجهة التي خسرتها إسبانيا أيضًا دون أن تلعب.

    مسيرة حافلة لميسي مع الأرجنتين

    بدأ ميسي مسيرته مع المنتخب في 2005، ولعب أول مباراة دولية ضد منتخب المجر في سن الثامنة عشر، سنة 2009 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ضد فنزويلا، ارتدى ليونيل ميسي القميص رقم 10 لأول مرة مع الأرجنتين.

    كانت هذه المباراة الرسمية الأولى لدييجو مارادونا كمدرب لمنتخب الأرجنتين، وفاز بنتيجة 4-0 في المباراة وافتتح ليونيل التهديف

    وحقق ليو بطولتي كوبا أمريكا مع الأرجنتين في 2021 و2024، كما توج باللقب الأهم في مسيرته الدولية على الإطلاق، بالحصول على كأس العالم قطر 2022.

    وعلى مستوى الشباب، حصد ميسي ذهبية أولمبياد 2008 مع منتخب بلاده، كما توج بكأس العالم تحت 20 سنة في عام 2005 ببداية مشواره الكروي.

    تمكن ميسي من الفوز بعدة جوائز وحقق أرقامًا قياسية كثيرة حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، وجائزة الفيفا الأفضل مرة واحدة.

    وخاض نجم إنتر ميامي الحالي 196 مباراة مع الأرجنتين، سجل خلالهم 115 هدفًا وصنع 64 في كل البطولات، وكان بيكرمان هو أول من منحه الظهور الأول مع منتخب الكبار.

    وبعيدًا عن الصعيد الدولي، كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة، عن تخطيط النادي الكتالوني لتخليد ذكرى ميسي بتمثال خارج ملعب كامب نو، بحيث يقف هذا التمثال جنبًا إلى جنب مع التماثيل التي تكرم إنجازات يوهان كرويف ولازلو كوبالا.

    وتُعد فكرة إقامة تمثال لميسي في "كامب نو" خطوة رمزية تحمل دلالات عميقة، فهي لا تكرّم فقط إنجازاته الرياضية، بل تعيد ترميم العلاقة العاطفية بين اللاعب والنادي، وتمنح الجماهير فرصة لتكريم أسطورتهم كما يليق بتاريخ حافل بالبطولات واللحظات الخالدة.

    وقال لابورتا في هذا الشأن: "ليونيل ميسي يجب أن يكون له تمثال في كامب نو. إذا كان لكرويف وكوبالا تماثيل، فإن من العدل أن يكون لميسي أيضًا، فهو أحد أكثر اللاعبين رمزية في تاريخ النادي".

    وأضاف رئيس برشلونة أن الإدارة تعمل بالفعل على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب موافقة عائلة ميسي قبل المضي قدمًا في التنفيذ، وقال: "نحن نعمل على ذلك، لكن العائلة يجب أن توافق. سنعرض التمثال بمجرد الانتهاء من التصميم".

    وبالفعل، يأمل برشلونة في إقامة تكريم لميسي بمجرد اكتمال أعمال تجديد الملعب القديم الشهير للنادي أخيرًا، حيث لم يُمنح النجم الأرجنتيني الفرصة ليودع جماهير برشلونة بشكل صحيح عندما غادر على عجل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد أن عجز الكتالونيون عن تمويل عقد جديد للنجم الكبير.

    خاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة، وسجل 672 هدفًا - ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. ساعدهم في الفوز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ بـ 46 لقبًا كبيرًا باسمه.