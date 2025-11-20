خطوة غيّرت مجرى التاريخ .. مدرب الأرجنتين الأسبق يكشف عن خدعته الذكية لمنع ميسي من تمثيل إسبانيا

كشف خوسيه بيكرمان المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني، عن الخدعة التي قامت بها بلاده من أجل منع ليونيل ميسي من اللعب للمنتخب الإسباني في مرحلة سنية مبكرة من مسيرته.

بيكرمان الحاصل على كأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 سنة، والذي درب الفريق الأول من 2004 إلى 20026، استذكر الاستراتيجية التي اتبعها لجعل ميسي يمثل منتخب التانجو بدلًا من إسبانيا.

وجاء ذلك عن طريق تنظيم مباراة ودية في 29 يونيو 2004، من أجل قطع الطريق تمامًا على إسبانيا لإقناع ميسي بتمثيل البلاد، وهي خطوة تاريخية أثرت على تاريخ المنتخبين بشكل كبير.