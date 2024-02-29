بيريز يشتري السلاح والذخيرة .. مبابي و6 صفقات نارية على لائحة ريال مدريد في ميركاتو ساخن

أنشيلوتي يرسم خارطة طريق الملكي نحو "الجلاكتيكوس"

لا حديث يعلو في الميركاتو الصيفي المقبل، على انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعد سنوات طويلة من المفاوضات، لكن يبدو أن الصفقة شارفت على الإتمام.

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وكان كيليان مبابي، قد أبلغ إدارة النادي الباريسي أن الموسم الحالي هو الأخير له في حديقة الأمراء، حيث سيرحل بانتهاء عقده في الصيف المقبل، وتشير كافة التقارير الصحفية إلى اقترابه من العملاق الإسباني ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحدد فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خريطة تعاقدات النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفي المقبلة، والتي ترتكز بالطبع على التعاقد مع مبابي، تلك الصفقة التي تأخرت لسنوات بسبب مماطلة اللاعب الفرنسي.

وانتهج بيريز في السنوات الماضية سياسة محددة في تعاقدات ريال مدريد، إما بالتعاقد مع شباب واعد مثل أردا جولر، رودريجو، كامافينجا، تشواميني وإندريك، أو نجوم لا يكلفون خزينة النادي عشرات الملايين مثل دافيد ألابا وخوسيلو.

إلا أن الموسم الحالي، كشف بشكل واضح أن ريال مدريد رغم كل ما يقدمه من أداء مميز ونتائج إيجابية بمختلف البطولات، يحتاج إلى إبرام صفقات مهمة ويعاني من نواقص في بعض المركز، بغض النظر عن الإصابات التي ضربت الفريق كثيرًا وأرهقت مدربه كارلو أنشيلوتي.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل..