بيدري يُشاد به باعتباره "الأفضل في العالم" من قبل منافسه في أتلتيكو مدريد، بينما يفشل برشلونة في تحقيق عودة في كأس الملك

في أعقاب المباراة الصعبة، سارع كابتن أتلتيكو مدريد كوكي إلى الإشادة بأداء نجم برشلونة بيدري الذي تحدى النتيجة النهائية 4-3 في نصف نهائي كأس الملك. أعجب لاعب الوسط المخضرم بتأثير اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مباراة الإياب، التي فاز فيها برشلونة 3-0، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي الإسباني يلعب حاليًا بمستوى أعلى من أي لاعب آخر في العالم.

وقال كوكي للصحفيين: "برشلونة فريق رائع. اللاعبون الشباب يقدمون أداءً رائعًا. بيدري، إن لم يكن الأفضل في العالم، فهو بالتأكيد أحد الأفضل. ليس من السهل اللعب في كامب نو. مع كل الأجواء التي تم خلقها... هذا يحدث فرقًا. في الشوط الأول على وجه الخصوص، تمكنا من حسم المباراة. هذه الهزيمة هي التي جلبت لي أكبر قدر من السعادة. بيدري آلة. نحن محظوظون جدًا لأنه إسباني... إنه حاضر ومستقبل إسبانيا. سيجلب الكثير من السعادة لبرشلونة والمنتخب الوطني. بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم رائع، فهو شخص رائع".