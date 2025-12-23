Getty Images Sport
"تخليت تمامًا عن وجبة الإفطار".. بيدري: أتمنى مواجهة محمد صلاح، و"قرود المدارس" هوايتي على تيك توك!
بيدري وميسي وموسم واحد معاً
لم يكن أحد يعلم عند انطلاق حملة برشلونة لموسم 2020-2021 أنها ستكون الأخيرة التي سيلعبها ميسي للنادي على الإطلاق. وفي ظل جائحة كوفيد-19، حيث لُعبت جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، فاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث المخيب للآمال، بينما حسم أتلتيكو مدريد اللقب في اليوم الأخير من الموسم.
كما أقصى فريق باريس سان جيرمان، بقيادة كيليان مبابي، الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16. ورغم خيبة الأمل الملموسة تلك، تمكن ميسي من تسجيل 38 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة بجميع المسابقات.
وقد ثبت أيضاً أن ذلك كان الموسم الأول لبيدري مع برشلونة بعد انتقاله بقيمة 5 ملايين يورو من لاس بالماس في جزر الكناري. ورغم عدم لعبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني من قبل، فقد أثبت نجاحه الفوري، حيث شارك في 52 مباراة في جميع المسابقات.
- AFP
ترحيب بعودة ميسي
في الشهر الماضي، قام ميسي بزيارة غير معلنة لرؤية ملعب "كامب نو" الذي تم تجديده حديثاً. وفي مقابلة مع مجلة "إسكواير"، اعترف بيدري بأنه حتى هو لم يكن على علم بقيام الأرجنتيني بتلك الزيارة، وأقر بأنه يود رؤية الفائز بكأس العالم مجدداً بألوان برشلونة الحمراء والزرقاء.
عندما سُئل كيف علم بزيارة ميسي إلى كامب نو، أجاب بيدري: "من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الأمر بدأ يظهر في كل مكان. كان من الصعب عدم رؤية ذلك. تمنيت لو استطعنا اللقاء لفترة قصيرة، بالطبع أود عودة ميسي إلى برشلونة، إنه الأفضل على الإطلاق، وقد ساعدني كثيراً في السنة التي قضيناها معاً".
أفضل لاعبي العالم حاليًا
على الرغم من إعجاب بيدري الواضح بميسي، إلا أنه لم يدرج اسمه عندما طُلب منه تسمية من يعتقد أنهم أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، واختار بدلاً من ذلك زميلين له في برشلونة، ومنافسين من الدوري الإسباني، ونجمين من الدوري الإنجليزي الممتاز: "كيليان مبابي، لامين يامال، محمد صلاح، إرلينج هالاند، رافينيا، جوليان ألفاريز هم الأفضل في العالم، أريد مواجهتهم جميعاً، باستثناء من يلعب معنا. خاصة هالاند وصلاح، لأنني لم أواجههما بعد".
وقد يلعب برشلونة بقيادة بيدري ضد ليفربول بقيادة صلاح أو مانشستر سيتي بقيادة هالاند خلال الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وقد ذكر اسم الفريق الأخير (السيتي) كفريق يعد منافساً قوياً للتتويج بلقب ملوك أوروبا.
وأضاف بيدري عند مناقشة المرشحين للفوز بدوري الأبطال: "باريس سان جيرمان، البطل الحالي. آرسنال أيضاً فريق قوي جداً. وسأدرج دائماً السيتي وريال مدريد ضمن المرشحين. هناك فريق واحد أراه قوياً، وقد فاجأني بشكل سار، وهو سبورتينج لشبونة".
- Getty Images Sport
النظام الغذائي.. وفيديوهات تيك توك
كشف بيدري عن تخليه عن وجبة الإفطار تمامًا في نظامه الغذائي، إلا في أيام المباريات، بناءً على نصيحة زميله المقرب فيران توريس، الذي وصفه بأنه مهووس بالتفاصيل البدنية.
كما تطرق إلى علاقته الوطيدة بجاره فيران واصفاً التناقض الطريف بينهما أثناء ذهابهما للتدريبات، حيث يقود هو السيارة بهدوئه الكناري المعتاد بينما يجلس فيران "المتوتر والنشيط" بجانبه مما يخلق مزيجاً متناغماً بينهما.
وبعيداً عن جدية الملاعب، أشار النجم الشاب إلى ولعه بمنصة "تيك توك" واستمتاعه بمشاهدة المقاطع الطريفة لقرود صغيرة تذهب للمدرسة بحقائب ظهر، أما رياضياً فقد أشاد بمدربه هانز فليك الذي أضاف "الطابع الألماني" للفريق مع الحفاظ على روح العائلة، معرباً عن طموحه في تكرار الثلاثية المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا.
إعلان