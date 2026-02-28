Getty Images Sport
بيدرو نيتو يضع هدفًا طموحًا و"جميلًا" للفوز باللقب مع تشيلسي تحت قيادة ليام روزينيور
1روزينيور يبدأ بشكل ثابت
كان هناك بعض المتشككين الذين شككوا في تعيين روزينيور عندما انضم إلى البلوز في وقت سابق من هذا العام، ليحل محل إنزو ماريسكا الشهير. أثيرت تساؤلات حول تعيينه من نادٍ مملوك لشركة بلو كو، لكن المدرب الإنجليزي رد على التلميحات بأنه غير مؤهل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلسلة من الأداء المثير للإعجاب.
منذ انضمامه إلى تشيلسي في الأسبوع الأول من يناير، أشرف روزينيور على 12 مباراة في جميع المسابقات، فاز في ثماني منها وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. كما ترك انطباعًا ملحوظًا على عدد من لاعبيه، حيث ساعد لاعبين مثل كول بالمر وجواو بيدرو على استعادة مستواهم التهديفي.
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد اللذين يتفوقان عليه في جدول الترتيب. تتنافس هذه الفرق الثلاثة، إلى جانب أستون فيلا، على ثلاثة مراكز فقط للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومع تراجع تشيلسي حالياً عن الصدارة، سيحتاج البلوز إلى مواصلة أدائه الجيد في آخر 11 مباراة من الموسم.
التحدي الذي يواجهه روزينيور لن يكون أسهل هذا الأسبوع عندما ينتقل فريقه من غرب لندن إلى شمالها لمواجهة أرسنال يوم الأحد. خسر روزينيور مباراتين أمام رجال ميكيل أرتيتا في نصف نهائي كأس كاراباو، وستكون هذه المباراة أصعب اختبار يواجهه المدرب الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من هذا التحدي، فإن نيتو مصمم على إنهاء الموسم بقوة ويعتقد أن فريقه قادر على إنهاء الموسم بشكل إيجابي تحت قيادة مدربه الجديد. حتى أن النجم البرتغالي يستهدف الفوز بلقب هذا الصيف.
2نيتو يحدد أهدافه للموسم
في حديثه مع فريق الإعلام فيتشيلسي، أوضح نيتو طموحاته وطموحات تشيلسي لبقية الموسم. وأوضح أنه يريد "أن أقدم أداءً أفضل من ذي قبل وأن أحقق ما يمكنني تحقيقه مع هذا النادي والمنتخب الوطني".
وقال: "هدف النادي هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. نحن في كأس الاتحاد الإنجليزي، ونحن في دوري أبطال أوروبا. نحن بعيدون قليلاً عن اللقب، ولكن علينا أن نضمن بقائنا في دوري أبطال أوروبا.
الأهداف موجودة ونحن نعرف ما هي. بالطبع، كنادٍ نريد الفوز بالبطولات، وستكون هذه البطولات طريقة رائعة لإنهاء الموسم".
3تشيلسي يجب أن يبذل جهداً أكبر، يقول نيتو
انضم نيتو إلى تشيلسي قادمًا من وولفز، وقد تذوق بالفعل طعم الفوز بالبطولات مع البلوز، بما في ذلك دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية. وأوضح أنه انضم إلى النادي للتنافس على الألقاب، لكنه اعترف بأن البلوز أمامهم عمل كثير هذا الموسم.
"جئت إلى هذا النادي للفوز بالبطولات كما فعلنا في موسمي الأول. كان موسمًا أولًا لا يصدق بالنسبة لي. في الموسم الثاني، أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولدينا الكثير لنناضل من أجله. لذا فإن التوقعات كبيرة حقًا. بالطبع، لدينا توقعات بأن نقدم أداءً أفضل كل عام. لكوننا في نادٍ كبير، فإن المسؤولية أكبر أيضًا"، أضاف.
4نداء شمال لندن
سوف ينتظر أرسنال وصول البلوز يوم الأحد، حيث يسعى إلى تحقيق خطوة أخرى نحو أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004. سوف يستمد الغانرز قوتهم من الفوزالساحق 4-1 على غريمهم اللدود توتنهام هوتسبير في نهاية الأسبوع الماضي، ويأملون أن يواصل فيكتور جيوكيريس أداءه الرائع في تسجيل الأهداف الذي أظهره مؤخرًا. سجل المهاجم السويدي هدفًا في مرمى البلوز في كأس الرابطة، ويأمل في إضافة هدف آخر إلى رصيده المتزايد.
