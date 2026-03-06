Getty Images
ترجمه
بيدرو بورو ينفجر غضباً! نجم توتنهام يضرب مقاعد البدلاء في نوبة غضب بعد قرار إيغور تودور باستبداله
توترات على خط التماس تصل إلى ذروتها في المنزل
تفاقمت الفوضى في موسم توتنهام ليلة الخميس، حيث انفجر بورو غضباً خلال الهزيمة3-1 على أرضه أمام بالاس. لم يستطع الظهير الأيسر الإسباني إخفاء إحباطه بعد أن تلقى توتنهام ضربة قوية أخرى في آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. بلغت الأحداث ذروتها في الدقيقة 74 عندما استبدل المدرب إيغور تودور بورو بـ تشافي سيمونز. وبدا المدافع وهو يوبخ الحكم الرابع روبين ريكاردو أثناء خروجه من الملعب في إظهار واضح لعدم رضاه.
ظل غضب بورو واضحًا عند وصوله إلى مقاعد البدلاء، متجاهلًا محاولات المسؤولين لتهدئته. أفرغ لاعب سبورتنج لشبونة السابق إحباطه على الأثاث، وضرب مقعدًا بعنف قبل أن يجلس في مكانه بين البدلاء.
قرارات التحكيم تزيد من غضب الإسباني
كان غضب الظهير هو ذروة ليلة مليئة بالظلم الملحوظ. كان بورو مستاءً بشكل خاص من رفض الحكم آندي مادلي منح ركلة حرة بعد اشتباك جسدي مع لاعب وسط بالاس دايتشي كامادا في وقت سابق من المباراة.
بعد طرد ميكي فان دي فين في الدقيقة 38 بسبب ارتكابه خطأ، استقبل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، مما أدى إلى هجرة جماعية للجماهير قبل صافرة نهاية الشوط الأول.
آمال البقاء معلقة بخيط رفيع
على الرغم من احتجاجاته الصاخبة، لا تزال الحقيقة بالنسبة لـ بورو وزملائه قاتمة. عكست هذه الانفجارات الفردية القلق الجماعي لفريق خسر الآن خمس مباريات متتالية في الدوري الممتاز، مما جعله على وشك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وهو أمر لا يمكن تصوره. هذا النتيجة تجعل توتنهام في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. لم يعانِ فريق "الليليوايتس" من عار الهبوط من الدوري الممتاز منذ عام 1977، لكن هذا الرقم القياسي التاريخي أصبح الآن مهددًا بشكل خطير.
الضغط يتصاعد على تيودور
يجب على توتنهام إيجاد حل لضعف دفاعه على الفور إذا أراد تجنب الهبوط. بعد خسارته في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد الفريق اللندني زخمه وأصبح في وضع حرج للغاية. يواجه فريق تودور جدول مباريات صعب في محاولته للابتعاد عن منطقة الهبوط. لكن قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة ليفربول في 15 مارس، يواجه الفريق مباراة حاسمة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.
