انتقد بيب جوارديولا لاعبي مانشستر سيتي بعد هزيمتهم في دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن يوم الثلاثاء، كان لدى الكتالوني ثلاثة أيام للتفكير في الهزيمة 2-0 أمام فريق الدوري الألماني في ملعب الاتحاد، حيث أجرى 10 تغييرات على تشكيلته الأساسية. وخلص إلى أن لاعبيه لم يبذلوا الجهد المطلوب.
"لم نحاول حتى!".. بيب جوارديولا ينتقد لاعبي مانشستر سيتي بسبب الهزيمة أمام باير ليفركوزن
صدمة الهزيمة
كانت هزيمة الثلاثاء أمام ليفركوزن هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري منذ هزيمته 2-1 أمام ليون في سبتمبر 2018. احتفظ المدرب بنيكو جونزاليس فقط في التشكيلة الأساسية من المباراة السابقة ضد نيوكاسل، ووضع أفضل هداف الفريق إرلينج هالاند بالإضافة إلى لاعبيه الأكثر خبرة مثل فيل فيل فودين وروبن دياش وبرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء، بعد المباراة مباشرة، اعترف بأنه أجرى تغييرات كثيرة.
وقال في ذلك الوقت: "أنا أتحمل المسؤولية، لكنني رأيتهم وأحب أن يشارك الجميع. عندما تكون لاعب كرة قدم ولا تلعب لمدة خمس أو ست أو سبع مباريات، يكون الأمر صعبًا، لكن ربما كان ذلك أكثر من اللازم. أحب دائمًا أن أكون لطيفًا جدًا وأشرك الجميع لأنني أشعر أنه بعد فترة التوقف الدولية، هناك مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام ولا يوجد إنسان يمكنه تحمل ذلك. كنا في ملعبنا، وفي وضع جيد في دوري أبطال أوروبا".. وفكرت: "لنجرب ونحتفظ بأسلحتنا على مقاعد البدلاء، لم ينجح الأمر وعلينا أن نتقبل ذلك".
ومع ذلك، تحدث المدرب يوم الجمعة قبل مباراة سيتي المقبلة ضد ليدز يونايتد، وقرر انتقاد لاعبيه بسبب طريقة تعاملهم مع المباراة.
- AFP
درس جيد
قال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "أمي وأبي جعلاني شخصًا رائعًا. أنا لطيف جدًا، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر فقط أننا لم نحاول. عندما تلعب على الملعب، عليك أن تجرب أشياء وتفوز وتحاول. هذا كل شيء. نعم، ربما سأضع نظرية للمداورة، فبدون ذلك يستحيل الحفاظ على [مستويات اللياقة البدنية]. لكنني فكرت، لدي ثقة كبيرة وأقدرهم كثيرًا كلاعبي كرة قدم. ونعم كان ذلك درسًا جيدًا لي. لذا حتى مع خبرتي الكبيرة كمدرب، كان ذلك درسًا جيدًا لي للمستقبل".
سبب السقوط
رفض جوارديولا التلميح بأن الهزيمة ستجعله يتساءل عما إذا كان سيقوم بتغيير تشكيلة فريقه بشكل كبير في المستقبل. وانتقد عقلية فريقه خلال المباراة، مدعيًا أنهم كانوا حذرين للغاية.
وأوضح: "أنا متأكد من أنهم لو كانوا محاطين بلاعبين مختلفين، لكانوا لعبوا بشكل جيد. أعتقد أنهم شعروا بأنهم لعبوا من أجل عدم ارتكاب أي أخطاء، وليس من أجل اللعب والتفكير في فعل شيء ما وهذا أمر صعب للغاية. في كرة القدم عليك أن تلعب بطريقة دفاعية أو هجومية، عليك أن تحاول وحتى إذا خسرت، فأنت قد بذلت جهدك. لقد لعبوا من أجل الأمان، وفكروا أنهم فقط يريدون تفادي الأخطاء ولهذا السبب كان الأمر صعبًا للغاية".
- AFP
أهمية مباراة ليدز
تراجع مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط عن آرسنال في سباق اللقب بعد الهزيمة أمام نيوكاسل والفوز الساحق للمدفعجية على توتنهام، وسيتعين على الفريق العودة إلى طريق الانتصارات على أرضه أمام ليدز لمنع فريق ميكيل أرتيتا من الفوز باللقب.
قبل عام، خرج مانشستر سيتي عن مساره في الدوري وخرج فعليًا من سباق اللقب، وشدد جوارديولا على أهمية أخذ ليدز على محمل الجد على الرغم من احتلاله المركز 18 في الجدول.
وقال: "نحن نفكر فقط في الأسبوع المقبل والمباريات القادمة. نحن نتمتع بالخبرة الكافية لنتحدث فقط عن المباراة القادمة. وبعد ذلك، سنرى. أعلم أن الفارق موجود بالفعل، وآرسنال قوي جدًا، ونرى ذلك في كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأنا نرى كيف يتحسنون أكثر فأكثر كفريق، الدوري الإنجليزي الممتاز هكذا. يمكنك تحقيق نتائج جيدة، ولكن في النهاية، يمكنك تحقيق نتائج سيئة للغاية والاستمرار لأن المنافسين أقوياء. كل منافس مستعد حقًا. لديهم أسبوع طويل للاستعداد. ولذلك، فإن الأمر صعب للغاية. لذا، علينا أن نكون مستعدين".