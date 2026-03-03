Getty
ترجمه
بيب جوارديولا يقدم تحديثًا جديدًا عن إصابة إرلينج هالاند، بينما يترقب مانشستر سيتي بقلق مشاركة مهاجمه النجم في مباراة نوتنغهام فورست
إصابة هالاند تأتي في لحظة حاسمة
على الرغم من تباطؤ معدل أهداف هالاند منذ بداية العام مقارنة ببداية الموسم، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً حاسماً في عودة مانشستر سيتي إلى تحقيق النتائج الجيدة. ساعد النرويجي برناردو سيلفا في تسجيل هدف التعادل، ثم سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز 2-1 على ليفربول في فبراير، وسجل هدفًا في الفوز 3-0 على فولهام، ثم لعب دورًا في الفوز 2-1 على نيوكاسل بأداء نشط أكد التحسن الذي حققه في لعبه الشامل.
على الرغم من فوز مانشستر سيتي على ليدز بفضل هدف زميله المهاجم أنطوان سيمينيو، إلا أن إصابة هالاند تأتي في مرحلة حاسمة من الموسم. مع بقاء 10 مباريات في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعين على مانشستر سيتي أيضًا خوض مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل، ونهائي كأس كاراباو، ومباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولية.
- Getty Images Sport
هاالاند "يشعر بتحسن كبير"
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عندما سئل عن هالاند: "إنه يشعر بتحسن كبير، لكننا لم نتدرب أمس واليوم لدينا تدريب. سنقرر اليوم..."
وقال مدرب مانشستر سيتي إنه سيتخذ نفس النهج مع نيكو أورايلي، الذي اضطر إلى الخروج مصابًا في الدقيقة 71 في ملعب إيلاند رود بسبب مشكلة محتملة في الكاحل.
غوارديولا: يجب أن نتكيف مع الكرات الثابتة
سُئل جوارديولا عن الأهمية المتزايدة للكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قال مدرب ليفربول آرني سلوت "قلبي الكروي لا يحب ذلك". وأوضح الهولندي: "الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تسعدني، لكنها دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام لأنها تنافسية للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعًا لأن هناك الكثير من التنافسية".
قال جوارديولا إن الفرق يجب أن تتكيف مع التغيرات في طريقة اللعب بغض النظر عما إذا كانت تعتقد أن ذلك ممتعًا أم لا. قال مدرب مانشستر سيتي: "بدأت الكرات الثابتة تصبح مهمة. كان الأمر مختلفًا عندما بدأت كمدرب. عندما كنت صغيرًا، كنا نقول إن الناس في إنجلترا يحتفلون بالركلات الركنية والركلات الحرة كما لو كانت أهدافًا. أتذكر ذلك جيدًا، لذا لم يتغير شيء في هذا الصدد. أرسنال يحدد طريقة لعبه وهذا جانب مهم.
"قبل أربع سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين، لم تكن النقاط الثلاث مهمة كثيرًا، لكن الآن العديد من الفرق تفعل ذلك. إنه جزء من الديناميكية. يمكنك الجلوس والشكوى، لكن عليك التكيف. إنه جزء من اللعبة. عليك أن تتكيف، وخاصة مع الطريقة التي يتم بها ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكل بلد طريقة معينة في القيام بذلك، ولكل نادٍ طرق معينة في اللعب. أفهم تمامًا سبب [تعليقات آرني سلوت] وأتفق معه في بعض النواحي.
"لدي رأيي الخاص في هذا الشأن، لكنني سأحتفظ برأيي حول ما يحدث في منطقة الجزاء لنفسي. لن أشاركه معكم. لقد شاركته مع اللاعبين منذ وقت طويل".
- Getty Images Sport
المدينة "محظوظة" بمشاركتها في جميع المسابقات الأربع
مباراة فورست هي الأولى من بين ست مباريات سيخوضها سيتي في الأيام الـ 18 المقبلة. على الرغم من الضغط الذي قد يسببه ازدحام المباريات على فريقه، قال جوارديولا إنه سعيد بأن سيتي لا يزال في المنافسة في جميع المسابقات الأربع مقارنة بالمرحلة نفسها من الموسم الماضي، عندما كان الفريق ينافس فقط على كأس الاتحاد الإنجليزي والمركز الرابع.
وأضاف: "إنه لشرف كبير أن نكون في شهر مارس وما زلنا في جميع المسابقات. إنه حلم. إنه شرف كبير. في الموسم الماضي، كافحنا ولكننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. السبت المقبل سنواجه نيوكاسل، ثم نلعب مباراتين ضد ريال مدريد. إذا فزنا، سنواصل المسيرة، وإذا لم نفز، سنودع تلك المسابقة. هذا هو كل ما يهمني".
إعلان