Getty Images
ترجمه
بيب جوارديولا يرد على تصريحات سير جيم راتفليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، بشأن الهجرة
غوارديولا يدافع عن التعددية الثقافية بعد تعليقات راتكليف
رد جوارديولا على تعليقات راتكليف، التي أصدر بشأنها ما يشبه الاعتذار، حيث أقر بمسؤوليته عن "إهانة بعض الأشخاص" فقط.
الآن، يؤكد الكتالوني أن التعددية الثقافية لا يمكن إلا أن تثري المجتمع والثقافة.
وقال للصحفيين قبل مباراة مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع: "الجميع يريد حياة أفضل. كل شخص يريد أن يكون لديه منظور لمستقبل أفضل لنفسه ولعائلته وأصدقائه. أحيانًا تأتي الفرص في المكان الذي ولدت فيه والمكان الذي تذهب إليه.
لهذا السبب، فإن المكان الذي ولدت فيه لا يحدث فرقًا.
"معظم الناس يهربون من بلدانهم بسبب المشاكل التي تعاني منها، وليس لأنهم يريدون المغادرة.
كلما تقبلنا الثقافات الأخرى، تقبلناها حقًا، كلما كان لدينا مجتمع أفضل - لا أشك في ذلك أبدًا".
- Getty Images Sport
غوارديولا سافر كثيرًا خلال مسيرته كلاعب وكمدرب
ولد جوارديولا في كاتالونيا ولعب أيضًا في إيطاليا والمكسيك وقطر طوال مسيرته. وقد درب فرقًا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، ويصر، بحق، على أن الناس لا يملكون أي تأثير على المكان الذي يولدون فيه، في محاولة لإثارة التعاطف.
وأضاف: "هذه مشكلة في جميع أنحاء العالم.
نحن نعامل المهاجرين أو الأشخاص القادمين من بلدان أخرى وكأنهم هم الذين يسببون المشاكل لبلدنا. إنها مشكلة كبيرة لأنني كاتالوني وأنت بريطاني؟ ما هو تأثيرنا على المكان الذي ولدنا فيه؟
"الجميع يريد حياة أفضل، والجميع يريد مستقبلًا أفضل لنفسه ولعائلته. أحيانًا تكون الفرص في المكان الذي ولدت فيه، وأحيانًا تكون في المكان الذي تذهب إليه.
"لون بشرتك أو المكان الذي ولدت فيه لا يشكلان فرقًا".
راتكليف يثير الغضب بتصريحاته "المخزية والمثيرة للانقسام"
وقد انتقدت شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة تعليقات راتكليف التي لا أساس لها من الصحة.
ورد رئيس الوزراء كير ستارمر على الفور على راتكليف، واصفًا تعليقاته بأنها "مسيئة وخاطئة". وأضاف: "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع. يجب على جيم راتكليف أن يعتذر".
وقالت منظمة Kick It Out الخيرية المناهضة للعنصرية في كرة القدم: "تصريحات السير جيم راتكليف مشينة وتثير الانقسام في وقت تبذل فيه كرة القدم جهودًا كبيرة لتقريب المجتمعات من بعضها البعض. بالإضافة إلى الأرقام غير الدقيقة التي ذكرها، تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يتمتع بقاعدة جماهيرية متنوعة ويلعب في مدينة ثرائها الثقافي يعود إلى المهاجرين. لا مكان لهذا النوع من اللغة والقيادة في كرة القدم الإنجليزية، ونعتقد أن معظم المشجعين يشاطروننا هذا الرأي".
وقال نادي مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين إنه "قلق للغاية" من كلمات راتكليف. وجاء في بيانهم: "مصطلح 'مستعمر' ليس محايدًا، فهو يردد لغة تستخدمها كثيرًا الروايات اليمينية المتطرفة التي تصور المهاجرين على أنهم غزاة وتهديدات ديموغرافية. ولهذه الخطابة عواقب في العالم الواقعي. شهدت المملكة المتحدة زيادة مستمرة في جرائم الكراهية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والهجمات العنصرية والعداء تجاه المهاجرين والأشخاص ذوي البشرة الملونة.
مانشستر يونايتد هو نادٍ عالمي قائم على التنوع - من حيث اللاعبين والموظفين والمشجعين من جميع الخلفيات والأديان والأعراق. تكمن قوة نادينا وبلدنا في هذا التنوع".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل مانشستر يونايتد في نسيان هذه التعليقات بسرعة قبل مواجهة إيفرتون يوم الاثنين 23 فبراير. بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، لن يخوض الفريق أي مباراة هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، سيحاول مانشستر سيتي تجنب واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه سالفورد.
إعلان