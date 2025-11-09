محمود خالد

"كان يعاقبنا دائمًا" .. جوارديولا يكشف خطة إيقاف محمد صلاح وما قاله نجم السيتي "مؤشر خطير"!

مانشستر سيتي يحسم قمة ليفربول في ليلة "ألفية" جوارديولا..

ما أن يمسك الكرة حتى يصطدم بجدار أمامه، هكذا كان حال محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي بات عاجزًا عن إيصال أي كرة إلى مرمى الحارس دوناروما، ليشهد سقوط فريقه أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

وحقق مانشستر سيتي، انتصارًا عريضًا على حامل اللقب، ليفربول، بثلاثية إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وقدم نيكو أوريلي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، مباراة كبيرة، استحق عليها إشادة كبيرة، في مباراة القمة أمام ليفربول، بعدما نجح في إحكام السيطرة على "تحركات" محمد صلاح، وإجباره على عدم تهديد مرمى الحارس دوناروما.

    ماذا حدث خلال المواجهة؟

    وكاد إرلينج هالاند أن يتقدم مبكرًا لمانشستر سيتي، من ركلة جزاء، إلا أن الحارس مامارداشفيلي، نجح في التصدي للركلة، في الدقيقة 13، فيما رد هالاند بافتتاح التسجيل من اللعب المفتوح، بعدما سجل برأسه أول أهداف السيتي في الدقيقة 29.

    وتمكن فيرجيل فان دايك من إدراك التعادل لليفربول، من ركنية ثم رأسية في الشباك، إلا أن الحكم كريس كافاناج، ألغى الهدف، ليردّ نيكو جونزاليس، بإحراز ثاني أهداف مانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة من خارج المنطقة، في الدقيقة 45+3.

    وترجم جيريمي دوكو، أداءه الرائع، كأفضل لاعبي المواجهة، بإحراز الهدف الثالث، بعد مجهود فردي رائع بمراوغة الدفاع، وتسديدة ملتفة من خارج المنطقة، لتستقر في الزاوية اليمنى، في الدقيقة 63.

    نجم السيتي يكشف سر إيقاف صلاح

    وقرر المدير الفني بيب جوارديولا، إعطاء مهام مراقبة محمد صلاح، إلى الظهير نيكو أوريلي، والذي قدم مباراة كبيرة، فنجح في إغلاق المنافذ أمام الجناح المصري، ما دفعه لتبادل الأدوار مع سوبوسلاي، والتوغل في العمق، بأكثر من مناسبة.

    وكانت السمة الغالبة على أداء صلاح في المواجهة، حيث التسديدات المقطوعة من الدفاع، والسقوط في مصيدة التسلل "4" مرات، فيما أهدر فرصته الوحيدة، في الدقيقة 79، بتسديدة مرت بجوار القائم.

    وفي هذا السياق، كشف نيكو أوريلي عن السر وراء إيقاف خطورة نجم ليفربول، في تصريحات عقب المباراة، قائلًا "دخلت المباراة وأنا أفكر أن هذه ستكون النتيجة، أعلم مدى جودته (صلاح) كلاعب، ولكنّي درست لعبته، لقد عرفت ما يريد فعله، وعرفت نقاط قوته".

    وتلقى أوريلي سؤالًا حول إيقاع محمد صلاح في مصيدة التسلل عدة مرات، معترفًا بأنها كانت جزءًا من خطة السيتي.

  • جوارديولا: صلاح كان كابوسًا لنا

    وبدوره، تحدث بيب جوارديولا، عن السر وراء منع خطورة صلاح، خلال المواجهة، قائلًا إن نجم ليفربول كان بمثابة "الكابوس" للسيتي على مدار سنوات، وكان دائمًا ما يعاقب السيتيزنس، كونه لاعبًا استثنائيًا.

    وأضاف جوارديولا، إن الخطة كانت تتضمن إيقاف صلاح، وبمجرد حصوله على الكرة، يفاجأ بثلاثة لاعبين حوله، حتى لا ينال الفرصة الكافية للوصول إلى المرمى.

    قطار صلاح يتوقف أمام السيتي

    ويملك محمد صلاح، مسيرة مذهلة على مستوى الأرقام، في مواجهاته ضد مانشستر سيتي، حيث خاض 24 مواجهة، سواءً في الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة.

    وتمكن الجناح المصري صاحب الـ33 عامًا، من تسجيل 13 هدفًا، وصناعة 8 تمريرات حاسمة، وتعد كأس الاتحاد الإنجليزي هي البطولة الوحيدة التي لم يسجل فيها صلاح أمام السيتي.

    أما على مستوى النتائج، فإن انتصارات ليفربول مع صلاح، تساوت مع الهزائم أمام مانشستر سيتي، بـ9 مباريات لكلاهما، مع التعادل في 6 مواجهات.

  • أوريلي .. لم يتألق بسبب صلاح فقط

    ويمكن القول إن تألق نيكو أوريلي، لم يكن سببه إيقاف خطورة محمد صلاح فقط، بل إن ظهير السيتي ترك بصمته أيضًا في مهرجان الثلاثية، بعدما صنع تمريرة حاسمة إلى جيريمي دوكو، بعد استلام رائع لتمريرة طويلة، ثم تمرير الكرة إلى دوكو الذي اختتم اللقطة بهدفه الرائع.

    وعلى المستوى الدفاعي، تمكن أوريلي من قطع تسديدة، واستعادة الكرة "أربع" مرات، فضلًا عن اعتراض المنافس مرتين، كما كسب 7 مواجهات ثنائية من أصل "12"، فيما قدم 24 تمريرة صحيحة من أصل 30، بنسبة دقة بلغت 80%، بينما فقد امتلاك الكرة 12 مرة.

    وعقب المباراة، نال أوريلي إشادة كبيرة من جماهير مانشستر سيتي، والتي قامت بالهتاف له، معربًا عن شعوره بالسعادة حيال ذلك الأمر، خاصة عندما يهتف له 50 ألف مشجع في الملعب.

    ووجه أوريلي تهنئة إلى المدرب بيب جوارديولا، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، معربًا عن تقديره إلى الكتالوني الذي منحه فرصة اللعب في هذا الفريق المذهل.

    الفيلسوف ينتصر في ليلة الألفية

    وحملت المباراة أكثر من طابع مميز للمدرب بيب جوارديولا؛ والذي احتفل بإنجاز الوصول للمباراة رقم 1000 في مسيرته، وكذلك تحقيق الفوز على حامل اللقب في تلك المناسبة المميزة، ليصبح مانشستر سيتي في وصافة البريمييرليج بـ22 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن آرسنال المتصدر.

    ومنذ بدء مسيرته التدريبية في موسم 2007-2008، قاد جوارديولا 550 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصبح الفريق الأكثر خوضًا للمباريات تحت قيادة "الفيلسوف"، فيما قاد 161 مباراة مع بايرن ميونخ، و247 مباراة مع برشلونة، وكذلك 42 مباراة مع الفريق الرديف ببرشلونة.

    وحقق جوارديولا أرقامًا مذهلة في رحلته التدريبية، حيث فاز في 715 مباراة من أصل 999، قبل مباراة الألف ضد ليفربول، كما توج بـ40 بطولة، منها 18 لقبًا مع مانشستر سيتي، والذي قاد لحصد لقب الدوري الإنجليزي "6" مرات.

    وتوج جوارديولا بألقاب الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي، كما حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، ناهيك عن تحقيق السداسية مع العملاق الكتالوني في موسم 2008-2009، والخماسية مع السيتي في موسم 2022-2023.

