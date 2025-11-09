"كان يعاقبنا دائمًا" .. جوارديولا يكشف خطة إيقاف محمد صلاح وما قاله نجم السيتي "مؤشر خطير"!

ما أن يمسك الكرة حتى يصطدم بجدار أمامه، هكذا كان حال محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي بات عاجزًا عن إيصال أي كرة إلى مرمى الحارس دوناروما، ليشهد سقوط فريقه أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة.

وحقق مانشستر سيتي، انتصارًا عريضًا على حامل اللقب، ليفربول، بثلاثية إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وقدم نيكو أوريلي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، مباراة كبيرة، استحق عليها إشادة كبيرة، في مباراة القمة أمام ليفربول، بعدما نجح في إحكام السيطرة على "تحركات" محمد صلاح، وإجباره على عدم تهديد مرمى الحارس دوناروما.