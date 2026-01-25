"لم يخرق عقدًا قط".. آخر المستجدات حول مستقبل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي بعد أنباء الرحيل!

يبقى أن نرى ما سيحمله الصيف، حيث يُقال إن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا - الذي لا يطلب سوى الأفضل من نفسه ومن حوله - يفكر في خياراته.

هناك تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يضع خططًا طارئة - قد تشمل المدرب السابق لتشيلسي واليد اليمنى السابقة لجوارديولا، إنزو ماريسكا.

قد يساعد النجاح الملموس في عام 2026 في الحفاظ على حماس جوارديولا وإعادته لموسم آخر على الأقل مع مانشستر سيتي، وسيُسمح له بتحديد ما سيحدث بعد ذلك، بعد أن فاز بـ 18 لقبًا مع البلوز.

جاء في تحديث من مانشستر إيفنينج نيوز: "لن يتحدد مستقبل جوارديولا بناءً على نتائج الفريق ما لم يكن هناك انهيار مذهل. لديه الكثير من الرصيد، لذا سيكون قادرًا على الرحيل عندما يختار ذلك".

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صعوبة شهر يناير بالنسبة لمانشستر سيتي، إلا أنه لا يزال في المنافسة في جميع المسابقات الأربع، وهو ما لم يكن ممكنًا في الشتاء الماضي.

وأضافت الصحيفة: "حتى أن بعض المعلقين توقعوا رحيل جوارديولا هذا الأسبوع واستبداله بإنزو ماريسكا قبل مباراة وولفرهامبتون، مما يثبت مرة أخرى مدى الضجة التي تحيط بمستقبل المدرب وقلة المعلومات المتوفرة عنه، لا يزال هناك اعتقاد سائد لدى الكثيرين بأنه سيغادر هذا الصيف، على الرغم من أنك تتساءل، كما هو الحال مع الضجة السابقة، عما إذا كانت هذه الأخبار تأتي من أشخاص من أندية أخرى يأملون في ذلك أكثر من أنهم يؤمنون به حقًا. لم يخرق المدرب عقده أبدًا في مسيرته المهنية، وينتهي عقده الحالي في عام 2027".