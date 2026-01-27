وفي هذا السياق.. استغل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد جلطة سراي التركي؛ لتقديم اعتذاره إلى الحكم الشاب فاراي هالام، الذي أدار مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.

جوارديولا كان قد شن هجومًا عنيفًا على هالام، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي (2-0) على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2025-2026؛ وذلك بسبب قراراته المثيرة للجدل، ومنها عدم احتساب "ركلة جزاء" للسماوي.

وقال جوارديولا في مؤتمر مواجهة جلطة سراي، مساء اليوم الثلاثاء: "أقدم اعتذاري إلى هالام؛ إذا شعر بأي إهانة من تصرفاتي أو تصريحاتي، بعد مباراة وولفرهامبتون".

واعترف المدير الفني الإسباني بصعوبة مهمة الحكام، في بداية مسيرتهم مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة إذا كانت مباراتهم الأولى، على المستوى الاحترافي الكبير.