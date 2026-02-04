هاجم إدارة ترامب .. بيب جوارديولا : ما يحدث في فلسطين "إبادة جماعية" ومشكلة تخص البشر جميعًا

أصدر جوارديولا إدانة شديدة اللهجة للأعمال الأخيرة التي قامت بها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في الولايات المتحدة، متحديًا بشكل مباشر سياسات ترامب. وتحدث المدرب الكتالوني بانفعال واضح، مشيرًا إلى الوفيات المروعة لرينيه جود وأليكس بريتي، ممرضة العناية المركزة، اللذين قُتلا خلال عمليات وكالة الهجرة والجمارك.

وأشار جوارديولا إلى التناقض الحاد بين قيم الرعاية والوحشية التي اتسمت بها الحادثة، متسائلاً كيف يمكن لأي إدارة أن تبرر مثل هذا العنف.

وقال جوارديولا: "انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قُتلت رينيه جود و[ممرضة العناية المركزة] أليكس بريتي". "تخيلوا أن خمسة أو ستة أشخاص من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) يحيطون به، ويطلقون عليه 10 رصاصات. أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك؟"

وأشار مدرب مانشستر سيتي، الذي كان غالبًا ما يتردد في الانخراط في النقاشات السياسية خلال فترة عمله في إنجلترا، إلى أن ظهور هذه المظالم جعل الصمت مستحيلًا. وأضاف: "اليوم يمكننا رؤية ذلك، بينما لم نكن نراه من قبل. هذا يؤلمني. لو كان الأمر معكوسًا، لكان يؤلمني أيضًا. أنا آسف، سأقف في وجه ذلك، وسأكون دائمًا هناك. دائمًا. قتل آلاف الأبرياء؟ هذا يؤلمني. الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك".