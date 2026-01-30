تغيب بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة توتنهام، المقررة الأحد في الدوري الإنجليزي، بعدما ألقى خطابًا حماسيًا في تجمع مؤيد لفلسطين، بمسقط رأسه ببرشلونة، فيما تواجد مساعده بيب ليجندرز، والذي كشف عن سر غيابه وموعد عودته لقيادة السيتيزنس.
بعد إلقاء كلمة داعمة لفلسطين .. جوارديولا يغيب عن مؤتمر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام!
ما وراء غياب جوارديولا عن مؤتمر مانشستر سيتي
ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، فإن جوارديولا ألقى كلمة في تجمع حاشد ببرشلونة، الخميس، حيث طالب بعدم غض الطرف عن المعاناة التي تحدث في غزة، ضمن فعالية حفل خيري في صالة بالاو سانت جوردي الرياضية، حيث أعرب مدرب السيتي عن دعمه لفلسطين، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ذلك، بعدما أصدر سابقًا، بيانات حول الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الحرب، فيما ارتدى المدرب الكوفية الفلسطينية، خلال حديثه أمام 12 ألف شخص.
وجاءت هذه الخطبة، بعد 24 ساعة فقط، من قيادة جوارديولا لمانشستر سيتي، لاقتناص المركز الثامن، المؤهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جلطة سراي بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد.
هذا الفوز الذي جاء في الجولة الختامية، قاد السيتي للتفوق في الترتيب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان "حامل اللقب" ونيوكاسل يونايتد، الذين ذهبوا إلى الملحق، فيما تمكن بطل التشامبيونزليج في 2023، من التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.
- AFP
كلمات جوارديولا في خطابه المؤيد لفلسطين
وقال جوارديولا، في كلمته بفعالية دعم فلسطين ببرشلونة: "عندما أرى طفلًا في العامين الماضيين مع هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التليفزيون، وهو يصور نفسه ويستنجد قائلًا "أين أمي؟" بين الأنقاض ولا يزال لا يعرف. أفكر دائمًا، "بماذا يفكرون؟" وأعتقد أننا تركناهم وحدهم، وهجرناهم. أتخيلهم دائمًا يقولون: أين أنتم؟ تعالوا ساعدونا!".
وأضاف "حتى الآن، لم نفعل ذلك. ربما لأن من هم في السلطة جبناء، لأنهم في الأساس يرسلون شبابًا أبرياء لقتل أشخاص أبرياء، هذا ما يفعله الجبناء. لأنهم في منازلهم، مع جهاز تدفئة عندما يكون الجو باردًا، وتكييف عندما يكون الجو حارًا".
وتابع جوارديولا "يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام. مجرد التواجد وحده يعني الكثير، والكثير جدًا. ما تسببه القنابل، وما تريد أن تسببه، هو الصمت، وأن ننظر للاتجاه الآخر. هذا هو هدفهم الوحيد؛ ألا نتقدم خطوة إلى الأمام. هذا ما يجب أن نقاومه، يجب ألا ننظر للاتجاه الآخر، يجب أن نتدخل ونشارك.
أن نقف أمام العالم، لنؤكد أننا - بطبيعة الحال - نقف إلى جانب الأضعف، وهو في هذه الحالة فلسطين، ولكنها ليست وحدها؛ بل جميع القضايا. هذا بيان من أجل فلسطين، وبيان من أجل الإنسانية".
لماذا غاب جوارديولا؟
وتحدث ليجندرز، مساعد جوارديولا، بشأن غيابه عن مؤتمر مباراة توتنهام، قائلًا "المدرب بخير، كالعادة مليء بالطموح والشغف، وغيابه لأمر شخصي، سيعود إلى مانشستر اليوم".
ووفقًا للتقارير، فإن جميع عائدات الحدث الذي نظمته منظمة "Act x Palestine"، الخميس، وشارك فيه جوارديولا، ستذهب إلى مبادرات ثقافية فلسطينية.
وكان جوارديولا قد حث الجماهير على حضور مباراة كرة قدم خيرية بين منتخبي فلسطين و"كتالونيا" في نوفمبر الماضي، قائلًا "لقد تخلى العالم عن فلسطين، لم نفعل شيئًا على الإطلاق، لا يمكن لومهم على أنهم وُلدوا هناك. لقد سمحنا جميعًا بتدمير شعب بأكمله، لقد وقع الضرر ولا يمكن إصلاحه.
لا أستطيع أن أتخيل شخصًا واحدًا في هذا العالم، يمكنه الدفاع عن المذابح في غزة. يمكن أن يكون أطفالنا هناك ويُقتلون لمجرد أنهم ولدوا هناك. ليس لدي ثقة كبيرة في قادة العالم. سيفعلون أي شيء للبقاء في السلطة".
- Getty Images Sport
مدرب السيتي اعتاد الدفاع عن القضايا السياسية
ولم يخشَ جوارديولا في السابق، التعبير عن آرائه السياسية، ليس فقط بشأن فلسطين، وإنما أيضًا فيما يتعلق باستقلال مسقط رأسه، كتالونيا، حيث تحدث في تجمع مؤيد للاستقلال عام 2017، وتلقى غرامة قدرها 20 ألف جنيه استرليني من الاتحاد الإنجليزي، في العام التالي، لارتدائه "رسالة سياسية"، من خلال شريط أصفر دعمًا للسياسيين الكتالونيين المسجونين.