بعد إلقاء كلمة داعمة لفلسطين .. جوارديولا يغيب عن مؤتمر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام!

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، فإن جوارديولا ألقى كلمة في تجمع حاشد ببرشلونة، الخميس، حيث طالب بعدم غض الطرف عن المعاناة التي تحدث في غزة، ضمن فعالية حفل خيري في صالة بالاو سانت جوردي الرياضية، حيث أعرب مدرب السيتي عن دعمه لفلسطين، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ذلك، بعدما أصدر سابقًا، بيانات حول الأطفال الفلسطينيين المتضررين من الحرب، فيما ارتدى المدرب الكوفية الفلسطينية، خلال حديثه أمام 12 ألف شخص.

وجاءت هذه الخطبة، بعد 24 ساعة فقط، من قيادة جوارديولا لمانشستر سيتي، لاقتناص المركز الثامن، المؤهل مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جلطة سراي بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد.

هذا الفوز الذي جاء في الجولة الختامية، قاد السيتي للتفوق في الترتيب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان "حامل اللقب" ونيوكاسل يونايتد، الذين ذهبوا إلى الملحق، فيما تمكن بطل التشامبيونزليج في 2023، من التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.