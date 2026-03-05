AFP
بيب جوارديولا المحبط يقدم تقييماً صريحاً من كلمتين بعد أن سأل مراسل صحفي مدرب مانشستر سيتي بجرأة عما "يمكن أن يفعله فريقه بشكل أفضل" بعد التعادل المكلف مع نوتنغهام فورست
اشتباك فوضوي في ملعب الاتحاد
كسر سيتي التعادل في أواخر الشوط الأول عندما سدد سيمينيو كرة قوية من عرضية رايان شيركي. رد الضيوف بعد الاستراحة بهدف ذكي من جيبس-وايت، لكن التعادل لم يدم طويلاً حيث سرعان ما أعاد رودري التقدم للمضيفين بضربة رأس من ركلة ركنية. على الرغم من ضغط سيتي لتعزيز تقدمه وعدة احتجاجات على عدم احتساب ركلات جزاء، سجل رجال فيتور بيريرا هدفاً آخر بفضل تسديدة رائعة من مسافة بعيدة من أندرسون. وشهدت الدقائق الإضافية من المباراة تبادلًا للهجمات بين الفريقين، لكن دفاع فورست صمد في النهاية ليحافظ على نقطة صعبة.
حكم غوارديولا الصريح بعد المباراة
في حديثه إلى BBC Sport بعد صافرة النهاية، قدم جوارديولا، الذي بدا غاضبًا بشكل واضح، إجابة مقتضبة عندما سأله الصحفيون عما كان بإمكان فريقه تحسينه لضمان حصد النقاط الثلاث. أجاب الكاتالوني بقتامة: "تسجيل الأهداف".
وتابع: "بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة. كنت أرغب في تقليل عدد الأهداف التي استقبلتها شباكنا، لكن الأمر لا يتعلق بتحليل إجراء معين. أنا لا ألوم لاعبي فريقي أبدًا. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وحصلنا على فرص في النهاية وفي الشوط الأول. كان الزخم في صالحنا. لكن هناك دائمًا ما يحدث، ولم نتمكن من الفوز".
برناردو سيلفا يتأمل في إنجازه الحلو والمر
كان برناردو سيلفا، الذي دخل التاريخ بكونه أول لاعب ميداني يصل إلى 350 مباراة أساسية تحت قيادة جوارديولا، محبطًا بنفس القدر. "إنه أمر محبط للغاية لأننا لعبنا على أرضنا وتقدمنا مرتين ولم نتمكن من الحفاظ على النتيجة. في النهاية، حصلنا على الكثير من الفرص، لكنهم تقدموا مرتين وسجلوا هدفين. أحيانًا يكون كرة القدم هكذا"، قال اللاعب الدولي البرتغالي لشبكة TNT Sports. كما أشار إلى أن فورست كان "صبورًا بما يكفي لمعاقبتنا عندما تمكنوا من الهجوم المرتد، ولم نكن مستقرين بما يكفي لمنعهم من إيجاد المساحات".
هاالاند يتراجع مجددًا مع تغير مسار سباق اللقب
فشل إرلينغ هالاند مرة أخرى في إظهار مهاراته التهديفية في ليلة كان فيها مانشستر سيتي في أمس الحاجة إلى براعته التهديفية. سدد المهاجم النرويجي كرة ارتطمت بالقائم بعد أن انحرفت مسارها، لكنه ظل صامتًا إلى حد كبير بسبب صلابة دفاع فورست. التعادل يعني أن مانشستر سيتي خسر نقاطًا مهمة على أرضه، ليتخلف بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال. وفي حين أن هذا يمنح الغانرز فارقًا كبيرًا في صدارة الترتيب مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، إلا أن مانشستر سيتي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام منافسه من شمال لندن، الذي سيواجهه في الجولة الأخيرة. وبالفعل، فإن الفارق المتزايد يجعل مباراة أبريل المقبلة مباراة حاسمة يجب الفوز بها إذا أراد رجال جوارديولا استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
