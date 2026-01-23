ردًا على من يشوه صورته .. جوان لابورتا يكشف شهادته في المحكمة حول "قضية الاحتيال"

وتقرر استدعاء جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النادي، بتهمة "الاحتيال".

القضية تتعلق بقيام سيدة باستثمار مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف يورو، في شركات مرتبطة بلابورتا وباقي المتهمين.

وبحسب مزاعم السيدة، كان يفترض أن تحصل على عائد سنوي بنسبة 6%، مقابل هذا الاستثمار المالي الذي أجرته عام 2016، إلا أنها لم تسترد سوى 12.5 ألف يورو فقط، ما يعد "احتيالًا" عليها.

وكان القضاء قد أقرّ ببراءة لابورتا وباقي المسؤولين، من جميع الاتهامات، إلا أن السيدة - محور القضية - قامت بالطعن على هذا القرار، ليُعاد فتح القضية من جديد.