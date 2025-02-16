بعد الاعتراض على حكام مباراة الرياض..

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، رسالة مفاجئة حول تصوره في البيان الصادر من إدارة نادي الهلال، ضد القرارات التحكيمية التي تعرض لها فريق الكرة في مباراته أمام الرياض.

وفي إطار استعداده لكلاسيكو الاتحاد، حقق الهلال تعادله الثاني على التوالي، في دوري روشن السعودي، أمام الرياض بنتيجة (1-1)، ضمن حساب الجولة العشرين من المسابقة.

ويحتل الهلال وصافة دوري روشن، برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب الإنماء، السبت المُقبل، في قمة الجولة الحادية والعشرين.

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