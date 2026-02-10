بول سكولز يعترف بأنه "يحب" أن يوقع مانشستر يونايتد مع نجم توتنهام "الغاضب"

على الرغم من انفعاله، أبقى فرانك روميرو في التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام في رحلته إلى أولد ترافورد بعد ظهر يوم السبت. لكن اللاعب الأرجنتيني الدولي لم يستمر سوى 29 دقيقة، حيث طُرد من الملعب بسبب تدخله المتهور على لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو.

كانت هذه هي البطاقة الحمراء الرابعة في مسيرته مع توتنهام، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى كرة القدم الإنجليزية، وخسر توتنهام المباراة 2-0. ومع ذلك، دافع فرانك عنه بعد المباراة.

وقال مدرب توتنهام للصحفيين: "بالنسبة لي، أعتقد أنه قائد. إنه قائد شاب ويتعلم كل يوم". "لقد قلت إنني استخدمت المثال عندما كنت في الثلاثين من عمري. كنت أعتقد أنني في قمة العالم، لكنني لم أكن قريبًا من المستوى الذي أنا عليه اليوم من حيث القيادة وفهم الأمور".

"وعندما يكون لديك لاعب يلعب بشغف وحماس كبيرين، فإن أمورًا كهذه قد تحدث. هذا لا يعني أنه لا يجب أن يتعلم من ذلك، بالطبع عليه أن يتعلم من ذلك للمضي قدمًا".