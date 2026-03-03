بول سكولز يختار المدرب "المثالي" لمانشستر يونايتد ويكشف عن شكوكه الكبيرة بشأن مايكل كاريك

حدد شولز الرجل الذي يعتقد أنه المرشح "المثالي" لتولي زمام الأمور في أولد ترافورد بشكل دائم. بعد إقالة أموريم في وقت سابق من هذا العام، يقود كاريك حالياً فريق الشياطين الحمر بشكل مؤقت. في حين أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق قد استمتع ببداية رائعة في منصبه الجديد، يعتقد شولز أن النادي يجب أن يبحث عن شخصية أكثر شهرة على الصعيد القاري لقيادة الفريق إلى عصر جديد يبدأ هذا الصيف.

كانت فترة كاريك في المنصب مثمرة للغاية، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى المراكز الثلاثة الأولى بستة انتصارات وتعادل واحد. وجاء انتصارهم الأخير في شكل فوز صعب 2-1 على كريستال بالاس بعد ظهر الأحد. ومع ذلك، على الرغم من هذا الانتعاش، لا يزال شولز غير مقتنع بأن زميله السابق هو الرجل المناسب لهذا المشروع طويل الأمد.

بدلاً من التمسك بالوضع الراهن، يشير اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى مدرب ناجح على الساحة الدولية. قال شولز في بودكاست The Good, The Bad & The Football: "المدرب المثالي - وأقول مثالي - [كارلو] أنشيلوتي لا يزال موجودًا".