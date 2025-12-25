"استدع زين الدين زيدان أيضًا" .. رسالة حادة إلى ديشان بشأن استدعاء كانتي وبوجبا لقائمة فرنسا في كأس العالم

عند سؤاله عن إمكانية استدعاء لاعب الوسط الموهوب بول بوجبا لمنتخب فرنسا الصيف المقبل، قال فرانك لوبوف، متحدثًا بالاشتراك مع ToonieBet لموقع GOAL:

"ديديه ديشان يحب بول بوجبا كثيرًا. إذا استطاع بول العودة لمستواه الأفضل، وهو أمر أشك فيه لأنه معقد بعد هذه الفترة الطويلة من دون لعب كرة القدم — يمكنك التدريب، لكن اللعب في المباريات شيء مختلف، آسف. عليه أن يعود.

"هو تجاوز الثلاثين من عمره وهناك لاعبون آخرون أظهروا ثباتهم. سيكون من الصعب على ديشان أن يقول 'حسنًا، سأستدعيه'. ربما يريد استدعاء نجولو كانتي بالفعل. نجولو كانتي وبول بوجبا… لماذا لا تستدعي أيضًا أنطوان جريزمان وتستدعي زين الدين زيدان! سيكون الأمر صعبًا. أعطيه فرصة خمسة في المئة فقط لأنني أريد أن أكون لطيفًا، لكن بالنسبة لي، الأمر انتهى."

وكان ديشان قد قال سابقًا عن إمكانية عودة بوجبا، علماً أن آخر مباراة له مع المنتخب كانت ضد جنوب إفريقيا في مارس 2022 "ذلك يعتمد عليه. لا أشك في أنه يريد ذلك وأنه هدف في ذهنه. هناك خطوات عليه اتخاذها، والخطوة التالية، بعد هذه الأسابيع الطويلة من التدريب المنفصل، ستكون عندما يرتدي قميص موناكو ويخرج إلى الملعب.

"هو يريد ذلك، وإذا قلت نعم، فعودة بوجبا ممكنة، لكن إذا قلت لا، سأبدو أحمق، وهذا أيضًا لن ينجح. كل ما أتمنى له هو أن يتجاوز هذه الخطوة الأولى بعد أكثر من سنتين ونصف. هذا وحده سيكون مصدر فرح وسعادة كبيرة له."