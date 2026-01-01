أشار مدرب ليفربول آرني سلوت إلى مدرب توتنهام السابق أنجي بوستيكوجلو عندما أصر على أن فريقه "الريدز" يجب أن يظل "على طبيعته" بعد التعادل المخيب للآمال مع ليدز يونايتد، حيث انتقد قرارات التحكيم السيئة، وأشار إلى عدد من الأمثلة التي "صمد فيها لاعبوه".
مستعينًا بمقولة بوستيكوجلو .. آرني سلوت يهاجم التحكيم بعد تعادل ليفربول أمام ليدز يونايتد
ليفربول يتعادل مع ليدز في يوم رأس السنة الجديدة
تعادل ليفربول مع ليدز بدون أهداف في يوم رأس السنة الجديدة، لكن سلوت كان غاضبًا لعدم احتساب ركلة جزاء لهوجو إيكيتيكي، حيث بقي المهاجم واقفًا في المنطقة بدلاً من السقوط، وبينما شعر سلوت أن صدقه يستحق الثناء، إلا أنه أشار أيضًا إلى مجموعة من الأمثلة التي شعر فيها أن ليفربول تلقى "ركلات جزاء سهلة".
وفي حديثه للصحافة، قال سلوت: "لا، لأنه بقي إيكيتيكي واقفاً على قدميه. لو سقط، لكان ذلك ركلة جزاء على الأرجح. لكنني أتفهم سبب عدم سقوطه، لأننا في هذا الموسم تعرضنا للعديد من الأخطاء داخل منطقة الـ18 ولم نحصل على ركلة جزاء. لذلك ربما نتيجة لذلك، يقول لاعبونا (نعم، دعونا نحاول البقاء على أقدامنا). لأننا تلقينا بعض الركلات الجزائية التي لم يكن فيها أي احتكاك تقريبًا؛ في مباراة برينتفورد خارج أرضنا، وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، ويمكنني أن أستمر في سرد الركلات الجزائية السهلة التي تلقيناها هذا الموسم. ولكن عندما تعرضنا لخطأ - في مباراة برينتفورد خارج أرضنا، تجاه كودي جاكبو، قال الحكم (استمروا باللعب) - ربما نتيجة لذلك، يحاول لاعبونا بذل كل ما في وسعهم للبقاء على أقدامهم. ومن الصعب على تقنية الفيديو التدخل أو على الحكم منح ركلة جزاء إذا بقيت على قدميك".
"هذا هو ما نحن عليه"
قال بوستيكوجلو جملته الشهيرة "هذه هي طبيعتنا يا صديقي" بعد أن أوعز لفريقه توتنهام، الذي كان يلعب بتسعة لاعبين، بمواصلة الهجوم والضغط على تشيلسي الموسم الماضي، وردد سلوت كلمات الأسترالي عندما أكد أنه لن يطلب أبدًا من لاعبيه المبالغة في الاحتكاك للحصول على ركلة جزاء.
وأضاف سلوت: "لا، نحن نستمر في فعل نفس الأشياء. لا أعتقد أنك تحصل على ما تستحقه على مدار الموسم: ففي بعض الأحيان تسير الأمور ضدك، وفي أحيان أخرى تسير لصالحك. لا أؤمن بذلك. لكن على مدار فترة طويلة من موسمين أو ثلاثة أو أربعة مواسم، أؤمن بذلك، ففي بعض الأحيان - قليلة - ستكون الأمور جيدة بالنسبة لك. أعتقد أنني لست مخطئًا إذا قلت إننا حصلنا على ركلة جزاء واحدة فقط هذا الموسم. بالنسبة للفريق الذي يمتلك الكرة أكثر من غيره ويهاجم كثيرًا داخل منطقة جزاء الفريق الآخر وحولها، قد يكون هذا مفاجئًا بعض الشيء. لكنني لن أشجعهم على فعل ذلك - وإذا أخبرتكم الآن أنني بدأت أشجعهم على ذلك، فربما لن نحصل على ركلة جزاء أبدًا! لذا، لا".
الهولندي تابع: "نحن فقط ما نحن عليه، لقد فزنا بالدوري بكوننا الفريق الذي كنا عليه الموسم الماضي. بالطبع، ربما سيكون هناك لحظة أو لحظتان - أستطيع أن أتذكر واحدة عندما سقط ميلوش كيركيز على الأرض في مباراة بيرنلي خارج أرضنا عندما لم يتعرض لخطأ. لذا، نعم، يمكنك أن تجد لحظة أو لحظتين عندما سقطنا على الأرض دون أن يكون هناك خطأ، لكنني أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم وأرى هذا يحدث مرات عديدة جدًا. لكننا بقينا على أقدامنا. في مباراة وست هام، عندما فعل لوكاس باكيتا كل ما في وسعه للحصول على بطاقة صفراء ثانية، حاول أحد لاعبي فريقي مساعدته في تجنب الحصول عليها. هل نحصل على مكافأة على ذلك؟ أعتقد أن طرح السؤال هو إجابة عليه أيضًا".
صعوبات ليفربول رغم سلسلة نتائجه الإيجابية
يحتل الريدز الآن المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم لا يزالون متأخرين بـ 12 نقطة عن المتصدر آرسنال.
لقد فاز ليفربول بثلاث مباريات متتالية لتهدئة المخاوف من استمرار تراجعه، لكن تعادله مع ليدز هو علامة أخرى على أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب هذا الموسم.
في المقابل، يحتل فريق دانيال فارك الآن المركز السادس عشر، بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
ليفربول سيلعب ضد فولهام في المباراة القادمة قبل أن يلتقي مع متصدر الدوري آرسنال. ورغم أنه قد لا ينهي الموسم بصفته بطل الدوري، إلا أنه قد يكون له دور كبير في تحديد الوجهة النهائية للكأس.