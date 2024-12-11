بوروسيا دورتموند وبرشلونة | هانسي فليك يرتدي عباءة تشافي .. و"الخطة البديلة" تفسد كل شيء!

برشلونة مازال يحتاج إلى تدعيمات ضرورية ولكن الوضع المالي لا يسمح!

انتصر فريق برشلونة الإسباني بشق الأنفس على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في مواجهة كانت صعبة على الفريقين، خاصة البلوجرانا الذي كان على وشك الخروج بالتعادل أو الهزيمة.

وحقق برشلونة الفوز بثلاثية مقابل هدفين لبوروسيا دورتموند، ليتمكن من الاقتراب كثيرًا من التأهل إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بدوري أبطال أوروبا.

الانتصار كان مُهمًا للغاية للاعبي برشلونة، للدخول في مباراتي أتالانتا وبنفيكا أكثر هدوءًا، من أجل خطف 3 نقاط لضمان التأهل رسميًا بدوري الأبطال.

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الكثير من الأمور الفنية التي قام بها هانسي فليك، نناقشها معًا خلال السطور التالية..