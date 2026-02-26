ساحر بودو جليمت: كيتيل كنوتسن "معذب كبار أوروبا" الذي انضم لـ"بنود كرة القدم الغريبة".. السفر للفضاء، عشب جوارديولا ومنزل مورينيو المسكون

في عالم كرة القدم الحديثة، لم يعد العقد مجرد وثيقة تضمن راتب اللاعب أو مدة بقاء المدرب؛ بل تحوّل إلى ساحة للمعارك القانونية، وصياغة الهواجس البشرية.
وخلف الأرقام الفلكية والمكاتب المُغلقة؛ تُكتب بنود قد تبدو للوهلة الأولى، ضربًا من الخيال أو فصلًا من رواية غير حقيقية.
وبين نادٍ يمنع لاعبه من "السفر للفضاء"، ومدرب يرهن نجاحه بطول عشب الملعب؛ تظهر فجوة عميقة بين الاحتراف والجنون.
ووسط هذه الغابة من الشروط الغريبة؛ يبرز اسم الساحر النرويجي كيتيل كنوتسن، الذي أعاد تعريف مفهوم الشراكة بين المدرب والنادي.
كنوتسن الذي يكتب مجد نادي بودو جليمت النرويجي، في دوري أبطال أوروبا؛ يمتلك واحدًا من أغرب البنود على الإطلاق، في عالم الساحرة المستديرة.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا تفاصيل بند كنوتسن، في ظل نجاحه المُبهر مع بودو جليمت؛ إلى جانب "نماذج" من أغرب الاتفاقات بين المدربين وأنديتهم، سواء الرسمية أو الشفهية..