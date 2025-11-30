"لا يهمنا المال بل الناس" .. مالك الخلود يُثير الجدل بشأن ملعب مواجهة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

أقيمت مباريات ربع النهائي على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت)، وشهدت تأهل الهلال، الخلود، الأهلي والاتحاد، للمنافسة على بطاقتي التأهل للنهائي.

الخلود كان قد حسم تأهله بفوز مثير أمام الخليج برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل الرباعية راميرو إنريكي، ميزياني ماوليدا، هتان باهبري وجون بوكلي في الدقائق 3، 24، 3+45 و83 من عمر المباراة.

فيما صعد الهلال بعبور سهل أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، حيث أحرز أهداف الزعيم مالكوم، روبن نيفيش، حسان تمبكتي وماركوس ليوناردو في الدقائق 21، 23، 35 و49.

أما عن كلاسيكو الاتحاد والشباب، فكان في متناول يد العميد الذي تفوق برباعية مقابل هدف وحيد، تكفل بتسجيلها المالي محمدو دومبيا والفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية".

بينما كانت الإثارة الأكبر في قمة الأهلي والقادسية، التي انتهى وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، قبل أن تمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للراقي، إذ انتهت بنتيجة (5-4).

الوقت الأصلي للمباراة شهد افتتاح القادسية للتسجيل في الدقيقتين ماتيو ريتيجي وجوليان كينونيس في الدقيقتين 11 و30، قبل أن يقلص المهاجم الإنجليزي إيفان توني النتيجة بإحراز هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

فيما زاد ريتيجي النتيجة للقادسية في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول بفضل ضربة جزاء، لكن عاد الراقي وأدرك التعادل بإحراز ثنائية عن طريق فالنتين أتانجانا وفرانك كيسييه (61 و73 على الترتيب).