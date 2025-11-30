لم ينتظر بن هاربورج، مالك نادي الخلود السعودي، سوى القليل من الوقت بعد إعلان نتائج قرعة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليبدأ إثارة الجدل، كما اعتاد مؤخرًا على منصة إكس. فما الذي قاله؟
"لا يهمنا المال بل الناس" .. مالك الخلود يُثير الجدل بشأن ملعب مواجهة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين
ماذا حدث في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
أقيمت مباريات ربع النهائي على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت)، وشهدت تأهل الهلال، الخلود، الأهلي والاتحاد، للمنافسة على بطاقتي التأهل للنهائي.
الخلود كان قد حسم تأهله بفوز مثير أمام الخليج برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل الرباعية راميرو إنريكي، ميزياني ماوليدا، هتان باهبري وجون بوكلي في الدقائق 3، 24، 3+45 و83 من عمر المباراة.
فيما صعد الهلال بعبور سهل أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، حيث أحرز أهداف الزعيم مالكوم، روبن نيفيش، حسان تمبكتي وماركوس ليوناردو في الدقائق 21، 23، 35 و49.
أما عن كلاسيكو الاتحاد والشباب، فكان في متناول يد العميد الذي تفوق برباعية مقابل هدف وحيد، تكفل بتسجيلها المالي محمدو دومبيا والفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية".
بينما كانت الإثارة الأكبر في قمة الأهلي والقادسية، التي انتهى وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، قبل أن تمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للراقي، إذ انتهت بنتيجة (5-4).
الوقت الأصلي للمباراة شهد افتتاح القادسية للتسجيل في الدقيقتين ماتيو ريتيجي وجوليان كينونيس في الدقيقتين 11 و30، قبل أن يقلص المهاجم الإنجليزي إيفان توني النتيجة بإحراز هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.
فيما زاد ريتيجي النتيجة للقادسية في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول بفضل ضربة جزاء، لكن عاد الراقي وأدرك التعادل بإحراز ثنائية عن طريق فالنتين أتانجانا وفرانك كيسييه (61 و73 على الترتيب).
نتائج قرعة دور نصف النهائي
أما عن دور نصف النهائي، فقد أجرى نعيم البكر؛ مدير إدارة لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المراسم، التي أسفرت عن المواجهات التالية:
الخلود × الاتحاد - على أرض الأول.
الأهلي × الهلال - على ملعب الإنماء في جدة.
ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 23 و24 من فبراير 2026، على أن تحدد التوقيتات لاحقًا من قبل إدارة المسابقات.
مالك الخلود يُثير الجدل
الأمريكي بن هاربورج، مالك الخلود، أثار الجدل حول مكان إقامة مباراة فريقه أمام الاتحاد، والمحددة على ملعبه.
الخلود يخوض مبارياته على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، والذي يتسع لـ17 ألف متفرج فقط، فيما تُقام بعض المباريات الجماهيرية في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي يتسع إلى 25 ألف مشجع.
مالك الخلود أكد على رغبته إقامة مواجهة نصف النهائي مع الاتحاد في الرس وليس البريدة، مشيرًا إلى أن مجتمع كرة القدم أكثر أهمية بالنسبة له من المال.
إذ كتب عبر إكس "مباراتنا في أغلى الكؤوس يجب أن تقام في الرس. لا يهمني أن مبيعات التذاكر في بريدة ستعود علينا بالمال أكثر من مبيعات الرس، ولكني أهتم بحماية مجتمع كرة القدم، وهذا ما يجعلني اهتم في أهالي الرس، من حق أهالي الرس أن تُقام مباراتهم في أرضهم الحقيقية".
مشوار الخلود إلى نصف النهائي
بدأ الخلود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة البكيرية في دور الـ32، وقد هزمه بثنائية مقابل هدف وحيد.
مباراة ثمن النهائي وضعت الفريق في مواجهة متوسطة أمام النجمة وقد حسمها لصالحه بهدف نظيف، ومن ثم كانت المباراة الكبرى والأصعب في المشوار في ربع النهائي.
الخلود واجه الخليج، الحصاد الأسود في دوري روشن السعودي، وقد هزمه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد مباراة مثيرة جدًا.
نصف النهائي وضع النادي الطموح في مواجهة الاتحاد، حامل اللقب، في نصف النهائي، وفي حال الفوز سيُواجه في المباراة النهائية المتأهل بين الأهلي والهلال، واللذان سيلتقيان في ملعب الإنماء بجدة في نصف النهائي الآخر.
بن هاربورج وإثارة الجدل
رجل الأعمال الأمريكي اعتاد التعليق على العديد من النقاط الخاصة بكرة القدم السعودية، وكذلك إثارة الجدل أحيانًا.
آخر محطاته كنت بالسخرية من محلل شبكة ثمانية، أحمد عفيفي، بعد توقع الأخير فوز الخليج على الخلود بنسبة 70%، إذ كتب عبر منصة إكس عقب انتهاء اللقاء بفوز فريقه "لن أجعل هذا المحلل يختار لي أسهمي".
وقبلها بعدة أيام، دخل هاربورج في جدال مع عبد الإلم المالكي لاعب وسط الهلال بشأن رواتب اللاعبين السعوديين وتفضيلهم الحصول على رواتب مرتفعة في الأندية الكبيرة بدلًا من الانتقال لأندية أصغر برواتب أقل لكن بفرص أكبر للعب، وقد رد عليه المالكي بالتأكيد على قبوله وزملائه بالتضحية المالية ولكن في حدود المعقول، وهنا عاد المالك وأوضح أن ناديه لم يُفكر أبدًا بضم المالكي.