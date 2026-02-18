Getty Images
ترجمه
بنفيكا ينتقد "حملة التشهير" ضد جيانلوكا بريستياني بعد اشتباكه مع فينيسيوس جونيور، ويدعم ادعاء الجناح بأنه لم يوجه إهانات عنصرية لنجم ريال مدريد
فيني ومبابي ينتقدان بريستياني
بينما كان اللاعبون يستعدون لاستئناف المباراة بعد هدف فينيسيوس في الدقيقة 50، غطى بريستياني فمه وبدا أنه يقول شيئًا للبرازيلي، الذي ركض على الفور إلى حكم المباراة فرانسوا ليتيكسييه ليبلغه أنه تعرض لإهانة عنصرية. ثم أشار ليتكسييه بإشارة لتأكيد أنه سيطبق بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة العنصرية، وتأخرت المباراة لمدة 10 دقائق لإجراء محادثات بين المسؤولين واللاعبين والمدربين. حافظ ريال مدريد على فوزه 1-0 بعد استئناف المباراة، لكن المشاهد البشعة استمرت على أرض الملعب وفي النفق.
وادعى مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي لاحقًا أن بريستياني نعت فينيسيوس بالقرد "خمس مرات" وطالب بمنع الجناح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا. من جانبه، قال فينيسيوس في منشور عاطفي على إنستغرام: "العنصريون هم قبل كل شيء جبناء. يحتاجون إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يحظون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب المعاقبة. لا أحب الظهور في مواقف كهذه، خاصة بعد فوز كبير عندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
لكن بريستياني نفى أي مخالفة في بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جاء فيه: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
- getty
بنفيكا يصدر بيانًا رسميًا
وقد ردت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الحادث بتعيين مفتش أخلاقيات وتأديب لجمع الأدلة من خلال التحدث إلى الأطراف المعنية. وقد رحب نادي بنفيكا بالتحقيق، مع إعطاء بريستياني دعمه الكامل في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "ينظر نادي سبورت لشبونة وبنفيكا بروح من التعاون التام والشفافية والانفتاح والوضوح إلى الخطوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اليوم، عقب الحادثة المزعومة للعنصرية التي وقعت في المباراة ضد ريال مدريد. ويؤكد النادي، بوضوح وبشكل لا لبس فيه، التزامه التاريخي والثابت بالدفاع عن قيم المساواة والاحترام والاندماج
، والتي تتماشى مع القيم الأساسية التي قامت عليها مؤسسته والتي يمثلها أوزيبيو كأكبر رمز لها. يؤكد نادي سبورت لشبونة وبنفيكا مجددًا أنه يدعم تمامًا ويؤمن بالرواية التي قدمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي لطالما اتسم سلوكه أثناء خدمته للنادي باحترام الخصوم والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا. ويأسف النادي للحملة التشهيرية التي تعرض لها اللاعب."
- Getty Images Sport
مورينيو يثير المزيد من الجدل
كما أثار مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الذي طُرد بسبب اعتراضه في الدقائق الأخيرة من المباراة في ملعب إستادو دا لوز، جدلاً واسعاً عندما انتقد فينيسيوس لرقصه احتفالاً بهدفه المذهل، الذي منح ريال مدريد تقدماً ضئيلاً قبل مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو. كما أكد المدرب السابق لريال مدريد في تصريحات طويلة أن بنفيكا ليس نادياً عنصرياً.
وقال: "لا أريد أن أقول إن فينيسيوس كاذب ولا أريد أن أقول إن لاعبي رائع". "لقد قرروا أن يسلكوا طريقهم، وجهة نظرهم؛ لا أريد أن أذهب إلى هناك. قلت لفينيسيوس [في البداية]: لقد سجلت هدفًا خارقًا، لماذا تحتفل بهذه الطريقة؟ لماذا لا تحتفل مثل [ألفريدو] دي ستيفانو، بيليه، أوزيبيو، فقط بفرح كونك لاعبًا من عالم آخر؟
"عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخص في تاريخ هذا النادي هو بلاك [يوسبيو]. هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء عنصري — فهذا هو بنفيكا. هناك شيء خاطئ لأنه يحدث في كل ملعب. في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما. دائمًا".
- Getty Images Sport
بريستياني قد يواجه حظراً طويلاً
ذكرتصحيفة "ذا أثليتيك" أن التحقيق الذي تجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد يستغرق أسابيع حتى يكتمل، مما يعني أن بريستياني من المرجح أن يكون متاحًا للعب في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. إذا ثبتت إدانته بتهمة الإساءة العنصرية لفينيسيوس، فقد يواجه لاعب بنفيكا حظرًا يصل إلى عشر مباريات.
تعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية عدة مرات خلال مسيرته، بما في ذلك في أوائل يناير، عندما أُلقيت عليه موزة خلال مباراة ريال مدريد في كأس الملك ضد ألباسيتي. أعرب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن حزنه لرؤية فينيسيوس في قلب عاصفة عنصرية أخرى ليلة الثلاثاء، قائلاً للصحفيين: "المحزن أن هذه ليست المرة الأولى. إنه ليس لاعباً رائعاً فحسب، بل هو أيضاً شخص رائع وشاب رائع يحبه الجميع. بمجرد أن تقابله، تدرك بسرعة أنه شخص طيب وكم مرة اضطر إلى مواجهة مواقف مثل هذه. لقد كان دائماً مقاتلاً، وسيظل كذلك دائماً، وسنكون دائماً إلى جانبه".
إعلان