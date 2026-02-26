Getty Images
بنفيكا يصدر بيانًا بشأن جيانلوكا بريستياني وسط تقارير تفيد بأن جناح بنفيكا اعترف باستخدامه عبارة عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
بنفيكا تنفي الخبر
وقد نفى النادي البرتغالي، وفقًا لـ Sky Sports، التقارير التي تفيد بأن بريستياني أخبر زملائه في الفريق أنه استخدم عبارةعنصرية ضد فينيسيوس في مباراة الذهاب.
وجاء في بيان النادي: "ينفي نادي سبورتشو ليشبواه بنفيكا بشكل قاطع أن اللاعب بريستياني قد أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجه إهانة عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.
وكما تم الإعلان عنه بالفعل، اعتذر اللاعب لزملائه عن الحادثة التي وقعت خلال المباراة ضد ريال مدريد، معربًا عن أسفه لضخامة الحادثة وعواقبها، ومؤكدًا للجميع، كما فعل منذ اللحظة الأولى، أنه ليس عنصريًا".
شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. وسرعان ما أبلغ اللاعب البرازيلي الدولي الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي بدأ إجراءات مكافحة العنصرية، مما أدى إلى تأخير المباراة لمدة عشر دقائق قبل استئنافها. ودافع بنفيكا عن بريستياني، الذي أكد أن فينيسيوس أخطأ في فهم ما قاله، بينما ادعى المدير الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة أن النادي البرتغالي لا يمكن أن يكون عنصريًا لأن أسطورة النادي أوزيبيو كان أسود البشرة. وقد تعرضت تعليقاته لانتقادات واسعة من قبل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم الأوروبية.
رفض الاستئناف
تم إيقاف بريستياني مؤقتًا عن المباراة الثانية ضد ريال مدريد، التي خسرها بنفيكا بعد أن سجل فينيسيوس هدفًا أكد تأهل الفريق الملكي إلى دور الـ16.
وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانًا جاء فيه: "تم رفض الاستئناف المقدم من نادي بنفيكا. وبالتالي، تم تأكيد قرار هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الصادر في 23 فبراير 2026.
يظل السيد جيانلوكا بريستياني موقوفًا مؤقتًا عن المباراة التالية في مسابقة الأندية الأوروبية التي كان سيكون مؤهلاً للمشاركة فيها".
يوم الثلاثاء، أفادت التقارير أن دفاع بريستياني سيكون أنه استخدم لغة معادية للمثليين وليس عبارات عنصرية، مدعيا أنه تعرض للاستفزاز من قبل فينيسيوس الذي سخر منه على ما يبدو بسبب طوله. لا تزال هذه اللغة مدرجة في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة التمييز وتؤدي إلى تعليق قوي إذا ثبتت إدانة الشخص.
فيني جونيور له الكلمة الأخيرة
سجل فينيسيوس الهدف الحاسم في فوز ريال مدريد على بنفيكا 2-1 ليحسم الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. وكرس زميله أوريليان تشواميني، الذي سجل الهدف الأول لريال مدريد، الفوز "لجميع من يقفون ضد العنصرية".
وقال الفرنسي: "أعتقد أن هناك أشياء أكثر أهمية من هذه المباراة، من كرة القدم". "فينيوسيوس يحافظ على ثقته بنفسه ويبقى مركزًا على ما عليه فعله. أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح بعدم السماح للصبي [بريستياني] بلعب هذه المباراة. كما قلت، هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم وهذا انتصار لنا جميعًا".
أشاد لاعب المنتخب الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد بقوة إرادة زميله، مشيرًا إلى أن الضجيج الخارجي لم يؤثر على استعدادات الجناح. كشف لاعب ليفربول السابق أن فينيسيوس ظل "هادئًا جدًا" و"مسترخيًا جدًا" طوال الأسبوع المتوتر. وأوضح ألكسندر-أرنولد: "لم يكن بحاجة إلى التسجيل لإرسال رسالة أو إظهار عقليته. إنه لا يحتاج إلى إثبات أي شيء لأي شخص لأنه أظهر مرارًا وتكرارًا مدى براعته. إنه يتقدم عندما نحتاج إليه أكثر. إنه يعرف جودته وما يقدمه للفريق".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سينتظر بنفيكا قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن العقوبة، ويواجه بريستياني حظرًا لمدة 10 مباريات أو أكثر إذا ثبتت إدانته. يحتل النادي البرتغالي حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني. ستكون المباراة التالية للنادي البرتغالي ضد جيل فيسنتي، بينما سيواجه ريال مدريد فريق خيتافي.
