بنفيكا يدافع علناً عن جيانلوكا بريستياني بعد مزاعم العنصرية من فينيسيوس جونيور التي أفسدت مباراة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا أثناء احتفاله بهدفه الحاسم. وبينما كانت الفرق تستعد لعودة بنفيكا إلى وسط الملعب، ركض فينيسيوس إلى الحكم واتهم لاعب النادي البرتغالي جيانلوكا بريستياني باستخدام عبارات عنصرية.

في خطوة أثارت الدهشة في عالم كرة القدم نظراً لخطورة الاتهامات، نشر بنفيكا رسالة دعم على حسابه الرسمي على تويتر. شارك النادي نفي بريستياني السابق وأضاف تعليقاً لتوضيح موقفه بوضوح، كتب فيه: "معاً، إلى جانبكم".

ولم يكتف بنفيكا برسالة دعم بسيطة، بل ضاعف من جهوده بنشر مقطع فيديو يزعم أنه يبرئ لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا من أي مخالفة. يحاول النادي استخدام المقطع لإثبات أن لاعبي ريال مدريد الآخرين كانوا بعيدين جدًا بحيث لم يتمكنوا من سماع العبارة المسيئة التي أبلغوا عنها إلى حكام المباراة. أرفق الفريق البرتغالي المقطع بتعليق يقول: "كما تظهر الصور، نظراً للمسافة، لم يكن بإمكان لاعبي ريال مدريد سماع ما يزعمون أنهم سمعوا".

شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء التبادل الحاد للكلمات، مما أدى إلى تعقيد مراجعة لقطات الكاميرا من قبل فريق الانضباط التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على قراءة الشفاه، إلا أن الشهادات الصادرة عن غرفة ملابس ريال مدريد لا تزال متسقة وساطعة، وترسم صورة مختلفة تمامًا للأحداث التي وقعت على أرض الملعب.