اتهامات جديدة تحاصر بنفيكا .. صوّر لاعبه الأسمر كـ"لص" بعد أيام من واقعة فينيسيوس وبريستياني

ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي في 17 من فبراير الجاري، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني.

وبحسب شهادة عدد من لاعبي الميرينجي فإن بريستياني نعت فيني بـ"القرد"، فيما ينفي الأرجنتيني وزملاؤه حدوث ذلك، زاعمين أنه وصفه بـ"الشاذ" فقط.

ومن حينها، تُجرى التحقيقات، لتوقيع العقوبات اللازمة إذا تطلب الأمر، وسط دعم كبير من مختلف الجهات للبرازيلي، خاصةً من الجهة العليا في كرة القدم؛ الاتحاد الدولي "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن أسفه بعد تلك الواقعة المزعومة.