لا تهدأ العاصفة في بنفيكا أبدًا منذ مواجهة ريال مدريد في 17 من فبراير الجاري، لكن هذه المرة المشكلة نابعة من داخل النادي نفسه تجاه أحد لاعبه البلجيكي دودي لوكيباكيو.
اتهامات جديدة تحاصر بنفيكا .. صوّر لاعبه الأسمر كـ"لص" بعد أيام من واقعة فينيسيوس وبريستياني
البداية من واقعة فينيسيوس وبريستياني
ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي في 17 من فبراير الجاري، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.
لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني.
وبحسب شهادة عدد من لاعبي الميرينجي فإن بريستياني نعت فيني بـ"القرد"، فيما ينفي الأرجنتيني وزملاؤه حدوث ذلك، زاعمين أنه وصفه بـ"الشاذ" فقط.
ومن حينها، تُجرى التحقيقات، لتوقيع العقوبات اللازمة إذا تطلب الأمر، وسط دعم كبير من مختلف الجهات للبرازيلي، خاصةً من الجهة العليا في كرة القدم؛ الاتحاد الدولي "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن أسفه بعد تلك الواقعة المزعومة.
إعلان جدلي من بنفيكا
عقب أربعة أيام من واقعة فينيسيوس الجدلية، أصبح النادي البرتغالي في وجه الانتقادات من جديد، على خلفية إعلان عن قميص الفريق الجديد كان بطله دودي لوكيباكيو..
الإعلان أظهر النجم البلجيكي متخفيًا في هيئة عامل نظافة في المقر، محاولًا إبعاد أنظار مسؤولي الأمن عنه.
واستمر الإعلان بنجاح لوكيباكيو في التسلل لإحدى الغرف، بهدف الوصول لقمصان بنفيكا الجديدة؛ المصممة من شركة "أديداس"، وقد نجح بالفعل في الحصول على حقيبة الأقمصة.
بعدها توجه لسيارة كانت في انتظاره خارج المقر، يستقلها عدد من زملائه، الذين سعدوا بنجاحه في المهمة، قبل أن يُصدم المسؤولون بارتداء اللاعبين للقمصان الجديدة في إحدى المباريات.
بنفيكا في مرمى الاتهامات
قطاع من الجماهير اعتبر إعلان بنفيكا وإظهار النجم البلجيكي بالذات كلص، واقعة عنصرية جديدة من النادي البرتغالي بعد حادثة فيني المزعومة.
الغاضبون رأوا أن بنفيكا تعمد اختيار لوكيباكيو كونه صاحب بشرة سمراء، فيما يركض وراءه أصحاب البشرة البيضاء من رجال الأمن، لإظهار التمييز بحسب اللون دون مراعاة لمشاعر الفئة الأولى.
وتعرض بنفيكا لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "هؤلاء أناس ليسوا حقيقيين، جيل من الجبناء. التحيز هذا موجود في عيونكم أنتم فقط".
وأضاف أحد جمهور بنفيكا غاضبًا مخاطبًا قسم التسويق في النادي: "ما رأيكم في فيديو يظهر فيه لص أسود يتظاهر بأنه عامل نظافة حتى لا يُكشف أمره، ويتبعه ضباط شرطة بيض؟، سيكون ذلك رائعًا، لأن هذه هي الصورة النمطية عن السود والبيض في مجتمعنا المتخلف".
ليست المرة الأولى للهجوم على بنفيكا
هذا الهجوم ليس الأول من نوعه تجاه النادي البرتغالي بعد مواجهة ريال مدريد الجدلية، فقد وجهت له "اتهامات مزيفة" قبل أيام أيضًا..
الاتهامات لم تتوقف عند جيانلوكا بريستياني فقط، إنما اتهم البعض نادي بنفيكا نفسه بـ"العنصرية" تجاه ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وزميله الفرنسي كيليان مبابي.
تلك الاتهامات دافعها الصورة التي نشرها حساب النادي البرتغالي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قبل مواجهة ريال مدريد..
الصورة وُجد بها فيني ومبابي في الخلفية، وفي المقدمة تواجد النرويجي أندرياس شيلدروب؛ جناح أيسر بنفيكا، كأنهم في غابة، بينما يحمل الأخير على ظهره حقيبة أسهم، على ذراعها طُبع وجوه ثلاثة قرود.
تلك الصورة تسبب في هجوم حاد من البعض على بنفيكا، متهمين إياه بأنه من بدأ العنصرية وأشعل أجواء القمة خارج الملعب قبل بدايتها.
لكن الحقيقة أن تلك الاتهامات لبنفيكا بالعنصرية، بداعي القرود على حقيبة شيلدروب، ما هي إلا "سوء فهم" فقط!
القرود المطبوعة على ذراع حقيبة شيلدروب، لا تشير إلى طريقة احتفال النرويجي الشاب بأهدافه في المباريات، حيث يضع يديه على أذنيه ثم عينيه ففمه، في إشارة إلى الحكمة اليابانية الشهيرة للقرود الثلاثة "لا أري .. لا أسمع .. لا أتكلم".