انفجر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو غضبًا على لاعبيه علنًا، عقب الخسارة في كأس الرابطة البرتغالية أمام سبورتينج براجا، في مباراة تألق خلالها لاعب برشلونة السابق باو فيكتور.
"أداء فظيع وفعلنا كل شيء لنخسر" .. نجم برشلونة السابق يتسبب في غضب جوزيه مورينيو بكأس الرابطة البرتغالية!
صدمة لبنفيكا بقياد مورينيو امام باو فيكتور
تلقى بنفيكا، مساء الأربعاء أول صدمة كبرى منذ تولي جوزيه مورينيو قيادة الفريق في سبتمبر الماضي، بعدما سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام سبورتينج براجا على ملعب الدكتور ماجالهايش بيسوا، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية.
وودّع النسور أول ألقاب الموسم، وكان باو فيكتور أحد أبرز أسباب هذا الإخفاق بالنسبة للمدرب البرتغالي.
اللاعب السابق لبرشلونة واصل عقدته لبنفيكا، بعدما سبق أن هز شباكه في 28 ديسمبر الماضي خلال الجولة 16 من الدوري البرتغالي، قبل أن يعود ويؤكد تفوقه على فريق مورينيو.
وسجل فيكتور الهدف الأول في الانتصار العريض لبراجا في مدينة ليريا، التي تحتضن منافسات "الفاينال فور"، قبل أن يضيف زالازار ولاجربيلكه الهدفين الثاني والثالث.
واكتفى بافليديس بتقليص الفارق من ركلة جزاء، دون أن يكون ذلك كافيًا.
مورينيو يغضب بعد الهزيمة
مورينيو، الذي بدا غاضبًا بشكل واضح، وصف المباراة عقب نهايتها بأنها "فظيعة، غير مبررة وغير مقبولة".
وقال في تصريحات نارية: "أعتذر لسبورتينج براجا ولكارلوس فيسنس، لكنني اليوم لا أستطيع القول إنهم استحقوا الفوز، كل ما يمكنني قوله إن بنفيكا استحق الخسارة".
وكانت هذه العبارة كفيلة بإشعال واحدة من أكثر مؤتمرات مورينيو الصحفية سخونة منذ وصوله إلى بنفيكا.
"مستويات فردية غير مقبولة"
وأبدى مورينيو انزعاجه ليس من النتيجة بقدر غضبه من الصورة التي ظهر بها لاعبوه، مؤكدًا أنه تحدث إليهم بعد المباراة في جلسة وصفها بـ"المونولوج".
وقال المدرب البرتغالي: "هناك أشياء يجب أن تُقال داخل غرفة الملابس ولا تُقال خارجها، لا أتحدث عادة بعد المباريات، لكنني فعلت ذلك اليوم".
وأوضح: "تحدثت بنبرة نقدية وهادئة، لكن الحوار انتهى كمونولوج، كانت هناك مستويات فردية غير مقبولة تمامًا، انعكست على أداء جماعي ضعيف للغاية في الشوط الأول".
وشرح المدرب السابق لريال مدريد أخطاء فريقه بالتفصيل قائلًا: "كان الشوط الأول كارثيًا من جميع النواحي، فقدان كرات لا يُصدق، ردود فعل سلبية، توتر كان أمرًا سيئًا للغاية"، قبل أن يختصرها بكلمة واحدة: "كان فظيعًا".
مورينيو يوجه أصابع الاتهام للاعبيه
ولم يُبدِ مورينيو أي نية لتحمّل المسؤولية، بل وجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى لاعبيه لعدم تنفيذهم خطة المباراة بالشكل الصحيح.
وقال جوزيه: "مع هذا العدد من الأخطاء الفنية، يبدو وكأن هناك أخطاء في التحليل التكتيكي، وهو أمر لا أراه صحيحًا، ما حدث غير مقبول تحت أي ظرف".
كما انتقد المدرب البرتغالي أخطاء الشوط الثاني، رغم تحسن أداء الفريق، مؤكدًا أن الهفوات الدفاعية كلفت بنفيكا الخروج من البطولة.
المدرب البرتغالي أضاف: "الهدف الثالث غير مبرر، عندما يحاول فرقي العودة في النتيجة، لا يمكن ارتكاب أخطاء دفاعية، تلقينا الهدف الثالث من كرة ثابتة، وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، الفريق الذي استحق الخسارة فعل كل ما بوسعه ليخسر".
وبات مورينيو مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه سريعًا، إذ سيخوض بنفيكا بعد أسبوع مواجهة مصيرية جديدة في ربع نهائي كأس البرتغال، عندما يحل ضيفًا على بورتو في ملعب "الدراجاو"، أمام متصدر قوي يفرض هيمنته على المنافسات المحلية.