بنجامين سيسكو يكشف الحقيقة حول نصيحة ديميتار بيرباتوف بشأن التسديد وسط سلسلة أهداف مانشستر يونايتد

استغرق سيسكو بعض الوقت للتأقلم مع فريق مانشستر يونايتد والتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يثبت الآن سبب دفع مانشستر يونايتد مبلغًا كبيرًا مقابل ضمه، وسبب كونه من بين أكثر المهاجمين المرغوبين في أوروبا الصيف الماضي، حيث أبدى كل من أرسنال ونيوكاسل اهتمامًا بضمه.

في آخر سبع مباريات له، سجل هدفًا واحدًا في المتوسط كل 45 دقيقة، بينما ساهمت أهدافه في تلك الفترة في حصول مانشستر يونايتد على ست نقاط. وصف مايكل كاريك هدف سيسكو ضد إيفرتون بأنه "قاسي" وقال إن اللاعب السلوفيني في حالة جيدة.

كانت هناك نظريات مختلفة حول سبب تألق سيسكو مؤخرًا، حيث ترددت شائعة مفادها أن سيسكو كان يتلقى نصائح من مهاجم مانشستر يونايتد السابق بيرباتوف. سُئل السلوفيني عن هذه الشائعات من قبل الصحفيين بعد هدفه الحاسم في ملعب هيل ديكنسون.