بمثابة صفقة جديدة.. إنهاء لعنة نجم ريال مدريد على رأس أولويات تشابي الونسو في 2026!

في ختام عام 2025 ضد إشبيلية، تمكن "كاما" من الظهور مجددًا لفترة وجيزة (حصل على 18 دقيقة)، لكن لا يزال أمامه القليل ليكون جاهزًا بنسبة مائة بالمائة.

مع حلول عام 2026، يضع تشابي ألونسو هدفاً استراتيجياً يتصدر أولوياته: استعادة النسخة "الكاملة" من كامافينجا.

يطمح المدرب الباسكي إلى إجراء "إعادة ضبط" شاملة للنجم الفرنسي، لإنهاء كابوس الإصابات الذي حوله إلى "ضحية" دائمة للمشاكل البدنية، حيث غاب اللاعب عن 57 مباراة في آخر عامين بسبب 8 إصابات مختلفة، وهو رقم مفزع مقارنة بمسيرته السابقة في رين في المواسم الثلاثة التي سبقت توقيعه لمدريد، إذ غاب قسريًا لأسباب طبية في 13 مباراة فقط.

لا يرى ألونسو في عودة كامافينجا رفاهية، بل ضرورة قصوى لإنقاذ خط الوسط؛ إذ يحتاج بشدة إلى "الديناميكية" التي يوفرها الفرنسي لتطبيق المداورة وتخفيف الأحمال عن الثنائي المستنزف تشواميني وفالفيردي، اللذين تجاوزا حاجز الـ 1800 دقيقة لعب هذا الموسم.

في مواجهة تالافيرا افتتاح كأس الملك (دور الـ32)، ومع عدم جاهزية صاحب القميص رقم 6، اضطر تشابي للاعتماد على اثنين من لاعبي "الكاستيا" للتواجد في خط الوسط: سيستيرو (الذي ظهر لأول مرة وجدد عقده للتو) وتياجو بيتارش.