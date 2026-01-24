بعد ضرب فيلانوفا والاشتباك مع مدرب جلطة سراي .. نجم تشيلسي السابق يكشف عن انفعال مورينيو في غرفة خلع ملابس البلوز

نشأ رايت فيليبس في صفوف مانشستر سيتي، لكنه غادر الفريق السماوي للانضمام إلى تشيلسي في عام 2005، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع البلوز قبل أن يعود إلى سيتي في عام 2008. وكشف الجناح السابق عن حادثة لافتة وقعت في الشوط الأول عندما أفرغ مورينيو غضبه على طاولة في غرفة ملابس تشيلسي.

قال فيليبس في حديثه على موقع "In The Mixer": "دخلنا غرفة الملابس بعد شوط سيئ. أعتقد أنني كنت بديلاً في تلك المباراة. لكننا كنا جميعًا هناك لأنه لم يُسمح لأحد بالذهاب للإحماء بعد، كان على الجميع التواجد هناك في الشوط الأول. كان الأمر غريبًا لأن جوزيه كان في مكتبه وكنا جميعًا جالسين هناك ولم يكن هناك أي شيء يحدث. كان المكان هادئًا للغاية".

وأضاف: "ثم مرّ من أمامنا كما لو كان ذاهبًا إلى الحمام، وفجأة عاد راكضًا وركل الطاولة بقدمه. تناثرت المشروبات في كل مكان، كنت أنظر فقط لأنني كنت لا أزال جديدًا في النادي. كنت أفكر، ماذا حدث للتو؟ ثم انفجر غضبًا... لكنني أحب ذلك. أحب ذلك من المدرب. لأنه يظهر لنا أنه يهتم بنا".

وتابع: "أفضل مدربًا مثله على مدرب هادئ يتحدث من وراء ظهرك ولا يشرح لك ولا يساعدك على التحسن. كان يقول لك الحقيقة كما هي. أعتقد أن اللاعبين كانوا ينهارون عند سماع ذلك."