كشف شون رايت فيليبس، الجناح السابق لفريق تشيلسي، أن جوزيه مورينيو قام ذات مرة بركل طاولة في غرفة ملابس تشيلسي في نوبة غضب.
بعد ضرب فيلانوفا والاشتباك مع مدرب جلطة سراي .. نجم تشيلسي السابق يكشف عن انفعال مورينيو في غرفة خلع ملابس البلوز
مورينيو يعشق إثارة الجدل
فاز تشيلسي بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول، ونجح البلوز في الدفاع عن لقبه، تحت قيادة المدرب البرتغالي، الذي جعل الفريق العاصمي أحد أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا، قبل أن يرحل ويعود مورينيو مرة أخرى لتدريب تشيلسي في ولاية ثانية في عام 2013، حيث فاز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تحت إشرافه في موسم 2014-2015.
لكن مورينيو لم يكن بعيدًا عن الجدل، ومرّ بالعديد من اللحظات المثيرة في تشيلسي وأماكن أخرى. اشتهر المدرب البالغ من العمر 62 عامًا بضربه تيتو فيلانوفا في عينه في خلال فترة عملهما في ريال مدريد وبرشلونة.
بالإضافة إلى ذلك، بدا أنه أمسك أنف مدرب جلطة سراي أوكان بوروك العام الماضي خلال فترة عمله في فنربخشة. وكشف رايت فيليبس النقاب عن حادثة تورط فيها مورينيو خلال فترة عملهما معًا في ستامفورد بريدج.
نوبة غضب في غرفة خلع ملابس تشيلسي
نشأ رايت فيليبس في صفوف مانشستر سيتي، لكنه غادر الفريق السماوي للانضمام إلى تشيلسي في عام 2005، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع البلوز قبل أن يعود إلى سيتي في عام 2008. وكشف الجناح السابق عن حادثة لافتة وقعت في الشوط الأول عندما أفرغ مورينيو غضبه على طاولة في غرفة ملابس تشيلسي.
قال فيليبس في حديثه على موقع "In The Mixer": "دخلنا غرفة الملابس بعد شوط سيئ. أعتقد أنني كنت بديلاً في تلك المباراة. لكننا كنا جميعًا هناك لأنه لم يُسمح لأحد بالذهاب للإحماء بعد، كان على الجميع التواجد هناك في الشوط الأول. كان الأمر غريبًا لأن جوزيه كان في مكتبه وكنا جميعًا جالسين هناك ولم يكن هناك أي شيء يحدث. كان المكان هادئًا للغاية".
وأضاف: "ثم مرّ من أمامنا كما لو كان ذاهبًا إلى الحمام، وفجأة عاد راكضًا وركل الطاولة بقدمه. تناثرت المشروبات في كل مكان، كنت أنظر فقط لأنني كنت لا أزال جديدًا في النادي. كنت أفكر، ماذا حدث للتو؟ ثم انفجر غضبًا... لكنني أحب ذلك. أحب ذلك من المدرب. لأنه يظهر لنا أنه يهتم بنا".
وتابع: "أفضل مدربًا مثله على مدرب هادئ يتحدث من وراء ظهرك ولا يشرح لك ولا يساعدك على التحسن. كان يقول لك الحقيقة كما هي. أعتقد أن اللاعبين كانوا ينهارون عند سماع ذلك."
تبديل بعد أقل من نصف ساعة
كما تذكر رايت فيليبس مرة تم فيها استبداله هو وزميله في تشيلسي آنذاك جو كول في النصف ساعة الأولى من مباراة ضد فولهام. "إذا لم تكن تبذل جهدك، كان يتجول ويقول: 'لقد كنت سيئًا، كان هناك موقف في فولهام لم أكن أقول بالضرورة أنني وجو كول لعبنا بشكل سيئ. لكننا لم نحصل على الكرة. لقد استبدلنا بعد 25 دقيقة من الشوط الأول. كنت أضحك قائلاً: "لا أصدق أن هذا حدث للتو".
موقف مورينيو
رايت فيليبس، نجل المهاجم الأسطوري لأرسنال إيان رايت، غادر سيتي للمرة الثانية في عام 2011، وعاد إلى غرب لندن، هذه المرة للانضمام إلى كوينز بارك رينجرز. ثم انتقل الجناح الإنجليزي السابق إلى الولايات المتحدة في عام 2015 للعب مع نيويورك ريد بولز، قبل أن يعتزل في عام 2017 بعد فترة قضاها مع فينيكس رايزينج.
في غضون ذلك، يمر مورينيو بموسم صعب في بنفيكا بعد أن خلف برونو لاجيه على رأس الفريق في سبتمبر. خسر النسور ثلاث من آخر أربع مباريات تنافسية، أمام براجا وبورتو ويوفنتوس، ويبتعدون بفارق 10 نقاط عن بورتو المتصدر قبل مباريات نهاية الأسبوع.